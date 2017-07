Dupa achizitia Syngenta, China se pregateste de referendum pe tema OMG - WebPR   

Material sustinut de Agrobiotechrom ​

Universitatea Tsinghua din Beijing, impreuna cu alte doua colegii chineze, vor efectua studiul, a declarat Jin Jianbin, profesor la Scoala de Jurnalism si Comunicare a Universitatii Tsinghua. Sondajul, sponsorizat de guvern, va fi realizat in tandem cu o campanie de social media, pentru a difuza cunostinte de baza despre tehnologia OMG-urilor, care este foarte gresit inteleasa in tara, a spus Jin.China este al patrulea cel mai mare producator din lume de bumbac OMG si un importator de top de soia, majoritatea fiind modificata genetic si utilizata pentru obtinerea uleiului pentru gatit ori pentru hrana porcilor si a pasarilor. Ingrijorarea publicului fata de problemele legate de siguranta alimentelor si scepticismul cu privire la efectele consumului de alimente produse din OMG, au facut guvernul reticent la introducerea biotehnologiilor pentru culturile de baza.O incercare din 2012 a asa-numitului "orez auriu" - o varianta MG de orez, care produce o cantitate mare de beta-caroten - a provocat o furtuna publica, dupa ce s-a relatat ca orezul a fost oferit copiilor fara ca parintii sa fie constienti ca a fost modificat genetic."Multi chinezi devin palizi cand mentionati cuvantul OMG", a spus Jin. "Unii inca cred ca alimentele modificate genetic pot provoca cancer si pot afecta nasterea, din cauza unor rapoarte inselatoare publicate in ziare si pe retelele de socializare", a adaugat el. "O decizie recenta a unui organism legislativ local impotriva culturilor de OMG-uri a dus la confuzie publica", a intregit Jin tabloul.Sondajul national urmareste sa descopere preocuparile publicului, astfel incat guvernul sa poata rezolva confuzia, a spus Jin. "Daca guvernul insista, inainte ca publicul sa fie pregatit sa accepte tehnologia, ar fi jenant - ca si cum ai oferi cuiva de mancare o oala de orez fiert doar pe jumatate". El a declarat ca se asteapta ca rezultatele sondajului sa arate ca perceptia publicului larg asupra OMG-urilor este inca negativa, dar "cu cat mai multi oameni cunosc tehnologia, cu atat mai multi vor fi si cei dispusi sa o accepte"."Lipsa unei institutii stiintifice autorizate care sa raspunda la intrebari, cultivarea ilegala pe scara larga a culturilor modificate genetic si neincrederea publica a autoritatilor guvernamentale dupa o serie de scandaluri alimentare au contribuit la scepticismul in aceasta chestiune", considera Jin.Producatorii de OMG-uri pretind ca ofera randamente imbunatatite, o valoare nutritiva imbunatatita si rezistenta la seceta, inghet si insecte. Criticii si-au exprimat ingrijorarea cu privire la siguranta si potentialele efecte negative asupra mediului. Anul trecut, S.U.A., cel mai mare producator mondial de culturi modificate genetic, a obligat producatorii de alimente sa eticheteze separat produsele cu ingrediente obtinute din organisme modificate. Deputatii UE s-au exprimat impotriva importurilor de tulpini de porumb si de bumbac rezistente la erbicide.Syngenta AG, care produce seminte modificate genetic pentru porumb, se pregateste pentru o expansiune rapida in China, dupa ce China National Chemical Corp. a cumparat, cu 43 miliarde de dolari, sectorul agroalimentar elvetian.Camera de Comert Americana din China s-a plans ca tulpinile de OMG din S.U.A. sufereau din cauza procesului de aprobare prea lent si prea putin previzibil pentru importul in China. Oficialii chinezi si cei din S.U.A. au convenit sa evalueze cererile de produse biotehnologice din SUA pana la sfarsitul lunii, inclusiv porumbul si bumbacul.China in sine a cheltuit miliarde pentru cercetarea tehnologiei proprii OMG in ultimul deceniu, dar nu a permis productia comerciala de boabe, iar oamenii de stiinta au invocat rezistenta publica ca parte a motivului intarzierii. China a declarat ca va permite productia comerciala de porumb modificat si boabe de soia cel mai tarziu in 2020. Oficialii guvernamentali au afirmat ca tara va introduce mai intai utilizarea biotehnologiei pentru bumbac, apoi pentru furaje.Articolul original este disponibil pe bloomberg.com