[P] Premiera: Kaufland Romania isi transforma acoperisurile, parcarile si exteriorul magazinelor in gradini urbane pentru comunitati

Despre prima Gradina urbana comunitara din cadrul magazinului Kaufland Bucurestii Noi

Despre reteaua „Gradinescu” de gradini urbane amenajate in magazinele Kaufland

„Gradinescu”, cum este denumit proiectul dezvoltat de Kaufland impreuna cu partenerii de la, este o premiera in Romania si promoveaza grija fata de natura, spiritul comunitar si sustine dezvoltarea agriculturii urbane prin propriul exemplu. De asemenea, „Gradinescu” isi propune sa ii familiarizeze pe copii si adulti cu gradinaritul si usurinta de a avea o alimentatie sanatoasa chiar si in mediul urban.cu acoperisul si exteriorul deja transformate in gradini urbaneiar pana la toamna vor fi dotate si cele din strada Barbu Vacarescu, din cartierele Tudor Vladimirescu, Aparatorii Patriei si din scoli.De aceea, Kaufland Romania lanseaza o invitatie oamenilor din vecinatatea magazinului, sub indrumarea specialistilor de la Institutul partener, devenind astfel un membru al familiei „Gradinescu”. De asemenea, gradina va deservi si ca spatiu de invatare pentru scolile si gradinitele din zona.Prin aceasta initiativa,in Romania si propune din nou un model de responsabilitate. Pe langa rolul estetic si educativ, gradinile de pe acoperis si din exteriorul parcarilor aduc si avantaje pentru mediul inconjurator, prin purificarea aerului si reducerea poluarii, a zgomotelor si reglarea umiditatii.Initiativa vine in contextul in care agricultura urbana sau „gradinaritul pe balcon” este o ocupatie din ce in ce mai intalnita.In acest sens, Kaufland prezintacultivand la domiciliu legume, verdeturi sau fructe, din dorinta de a se bucura de propriile culturi, naturale.Dintre acestia, peste jumatate aleg sa cultive verdeturi (57% respondenti), in timp ce 39% cultiva fructe, iar 27% cultiva legume, unii combinand mai multe tipuri. Plantele cel mai des cultivate de romani in urban sunt capsunile (25%), lamaile (20%), urmate de rosii, cartofi, patrunjel, cimbru si rozmarin.Balconul este locul preferat pentru agricultura urbana de aproape 50% dintre romani, in timp ce 14% cultiva in fata blocului, 8% la periferia orasului, iar restul nu gasesc un loc in oras, orientandu-se spre parcele din afara acestuia.„Proiectul de gradini urbane „Gradinescu” ofera bucurestenilor posibilitatea de a se bucura de spatii verzi aparent nefolosite in Capitala. Am identificat in 4 magazine Kaufland din Bucuresti spatii pentru gradini, astfel incat elevii, vecinii si toti cei interesati sa aiba un loc unde isi pot cultiva o rosie, verdeata, sa aiba grija de flori si plante, sau pur si simplu sa poata sta la iarba verde. Suntem mandri de acest proiect pe care il lansam astazi impreuna cu ICPR si va invitam sa ne bucuram de aceste spatii verzi”,„Am structurat gradinile dupa principiile si eticile permaculturii, dar si astfel incat sa invite comunitatea locala sa interactioneze cu plantele si sa o protejeze, sa o adopte si sa invete cat mai multe despre protectia mediului din aceasta interactiune”, declaraGradinile urbane amenajate in cadrul hipermarket-urilor Kaufland sunt, cu legume si fructe, plante aromatice, exotice, livezi, solarii, sere, parcele care pot fi adoptate de membri ai comunitatii vecine, pajisti cu flori, dar si mini-iazuri, ochiuri de apa pentru pasari, hotel de insecte si spatii de co-working, evenimente si de relaxare.De asemenea, de-a lungul anului,, precum picnicuri sau vizionari de filme la cinematograful in aer liber, dar si cursuri educationale desfasurate in gradina de specialistii Institutului partener, pentru copii si adulti.Gradina urbana ocupa o suprafata totala amenajata de 2300 mp, este de tip „plot share”, fiind conceputa astfel incat sa se autosustina, dupa principii de permacultura.Aceasta cuprinde: o zona de peisaj comestibil, o zona de loturi individuale de legume, un solar, o rasadnita si vermicompost, o livada ce va fi plantata in toamna, un spatiu multifunctional pentru evenimente (proiectie de film, loc de joaca, pajiste), un spatiu de lucru amenajat special pentru co-working (prevazut cu wi-fi, ceai si alte facilitati), ochiuri de apa, sistem de irigatii, hotel de insecte.Printre plantele cultivate, anuale sau perene, se numara:- legume (rosii, castraveti, dovlecei, fasole, varza, vinete, pepeni, telina)- plante aromatice/ierburi (coriandru, patrunjel, marar, oregano, maghiran, busuioc)- flori (craite, motul curcanului, carciumarese, gura-leului, dalii)- ierburi aromatice si medicinale (isop, cimbru, cimbrisor, tarhon, lavanda, tataneasa, limba mielului)- plante cu fructe comestibile (capsuni, macris, mangold)- plante decorative (graminee perene, regina noptii, trandafiri)Livezi de arbusti (zmeur, coacaz, alun) si pomi fructiferi (mar, par, gutui, cais, prun, visin, cires).1.are o suprafata de 2300 mp si este de tipul „plot-share”, in care membrii comunitatii sunt invitati sa adopte o parcela de gradina pe care sa o ingrijeasca.2.este de tip hidroponic (metoda ce pastreaza cultura pe un substrat prin care circula permanent apa cu solutii nutritive)3.va fi data in folosinta la finalul lunii iulie si va avea o suprafata de 1200 mp si va cuprinde peisaj comestibil, de tip food forest, cu numeroase tipuri de legume, fructe si copaci, dar si hotel de insecte, iaz si alei.4.– formata din terase cu paturi de legume, plante cataratoare, alee senzoriala, pomisori si arbusti, mobilier de gradina, o mini-sera, hotel pentru insecte, ochiuri de apa etc.5.va fi amenajata in colaborare cu persoanele cazate in cladirile din imediata vecinatate si va contine foisor, paturi pentru legume, ochiuri de apa, sistem de irigatii, hotel de insecte etc.6.– va cuprinde plante aromatice (menta, busuioc, rozmarin, salvie etc), rosii de talie mica, dovlecei baby, iar primavara si toamna salata si spanac.7.va cuprinde un dom geodezic (sera), zona de plante exotice, plante aromatice, rasadnita, legume si altele.8.9.– vor fi amenajate gradini si spatii pentru gradinarit in scoli.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.250 de magazine in sapte tari si o retea de 115 magazine in Romania. Kaufland Romania este de cinci ani consecutiv centrul comercial cu cea mai mare incredere la sectiunea Categoria locala, potrivit studiului Trusted Brands al Reader's Digest. Recent, Kaufland a primit distictia Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienti, acordata de Institutul international ICERTIAS, in urma unei analize de piata. Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorinţele clientilor cu accent pe garanţiile şi serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate şi, bineinţeles, preţuri atractive. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.kaufland.ro.