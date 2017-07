Premierul Slovaciei ameninta cu boicot in scandalul calitatii alimentelor din centrul si estul Europei

"De ce aceeasi marca de fish fingers contine mai mult peste la vecinii din Austria", s-a intrebat premierul Fico.De asemenea, acesta a precizat ca este vorba de o problema serioasa si va discuta cu omologii din Cehia, Polonia si Ungaria.Daca Comisia Europeana nu ia nicio actiune impotriva multinationalelor ce comercializeaza produse de o calitate inferioara, dar cu acelasi pret, in tarile central si est-europene, atunci Fico ameninta ca va introduce restrictii pentru importurile din alte tari ale Uniunii Europene."Trebuie sa ne aparam, nu putem sa acceptam asa ceva", a declarat Fico.De asemenea, premierul a atras atentia si asupra calitatii inferioare a balsamului de rufe si a cafelei din Slovacia.Orice boicot asupra produselor dintr-o alta tara europeana ar reprezenta o violare a regulilor competitiei economice din Uniunea Europeana.Insa, premierul slovac a atras atentia ca va fi fortat sa actioneze, daca problema este ignorata in continuare de catre reprezentantii Comisiei Europene.Ca ultima masura, acesta ia in considerare o initiativa cetateneasca, care a strans deja un milion de semnaturi in Slovacia.Un oficial european a precizat ca va face tot ce ii sta in putere pentru a lupta impotriva alimentelor cu dublu standard din Europa.La inceputul anului, ministrul ceh al Agriculturii s-a plans ca un brand de ice tea are cu 40% mai mult extract de ceai in Germania decat in Cehia.De asemenea, autoritatea maghiara pentru siguranta alimentelor a descoperit ca o pasta tartinabila de ciocolata are o calitate superioara in Austria.Jurnalistii polonezi s-au intrebat daca este vorba de un "rasism alimentar" intre tarile din Europa.Desi companiile sunt libere sa comercializeze alimente cu ingrediente diferite in tarile europene, atat timp cat acestea sunt etichetate corect, ele sunt obligate sa demostreze corectitudine fata de consumatori in tarile UE.Un purtator de cuvant al executivului european a explicat ca dovezile nu sugereaza pana in acest moment o incercare sistematica a producatorilor si multinationalelor de a comercializa produse de calitati diferite in tarile din Uniunea Europeana.