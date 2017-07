Vaticanul considera painea fara gluten necorespunzatoare pentru euhariste - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

Painea folosita pentru euharistie in timpul celebrarii liturghiei romano-catolice nu trebuie sa fie fara gluten - desi poate fi facuta din plante modificate genetic, a decis Vaticanul zilele trecute, informeaza BBC. Intr-o scrisoare adresata episcopilor, cardinalul Robert Sarah a precizat ca painea poate avea continut scazut de gluten, dar trebuie sa existe suficienta proteina in grau pentru a se putea obtine o paine fara aditivi.

Articolul original este disponibil pe bbc.com





"Noile reguli sunt necesare pentru ca acum painea pentru euharistie este vanduta in supermarketuri si pe internet", a spus cardinalul. Catolicii cred ca painea si vinul consumate in timpul euharistiei sunt provenite din trupul si sangele lui Hristos, printr-un proces cunoscut sub numele de transubstantiere.Vinul folosit trebuie sa fie, de asemenea, "natural, din sucul strugurilor, pur si neamestecat cu alte substante", a mai spus cardinalul Robert Sarah, membru al Congregatiei pentru Cultul Divin si Disciplina Sacramentelor a Vaticanului.Hotararea a fost emisa la cererea Papei Francis, se mai precizeaza in scrisoare. In intreaga lume exista circa 1,2 miliarde de romano-catolici.