[P] Eu, clientul, am dreptul sa stiu!

Informarea cumparatorilor de servicii financiare despre conduita la care sunt indreptatiti sa se astepte de la furnizorii de servicii financiare este considerata esentiala de CFA Institute, prin urmare a dezvoltat "Declaratia Drepturilor Investitorilor", iar menirea CFA Romania ca asociatie locala este aceea de a populariza aceste drepturi.



Cand solicit servicii financiare de la profesionisti si organizatii, am dreptul la:

2. Consultanta si asistenta independenta si obiectiva, bazata pe analiza in cunostinta de cauza, judecata prudenta si efort diligent.

3. Interesele mele financiare au prioritate fata de cele ale profesionistului si organizatiei.

4. Tratament echitabil in raport cu alti clienti.

5. Dezvaluirea existentei oricarui potential conflict de interese in furnizarea de produse sau servicii catre mine.

6. Intelegerea circumstantelor mele, astfel incat orice sfat oferit sa fie adecvat si bazat pe obiectivele mele financiare si constrangeri.

7. Comunicari clare, exacte, complete si in timp util, care folosesc un limbaj simplu si sunt prezentate intr-un format care transmite in mod eficient informatiile.

8. Explicarea tuturor taxelor si costurilor suportate de catre mine si informatii care sa demonstreze ca aceste cheltuieli sunt echitabile si rezonabile.

9. Confidentialitatea informatiilor mele.

10. Evidente adecvate si complete in sprijinul activitatii desfasurate in numele meu.

Acestea se aplica produselor si serviciilor financiare precum managementul investitiilor, analiza/cercetare si consultanta, personal banking, asigurari si imobiliare. Fie ca stabiliti un plan de investitii, lucrati cu un broker, va deschideti un cont bancar sau cumparati o casa, "Declaratia Drepturilor Investitorilor" este un instrument creat sa va ajute cu informatiile de care aveti nevoie si serviciile pe care le asteptati si le meritati.1. Comportament, competent si etic, care este in conformitate cu legislatia in vigoare.Cerand profesionistilor din pietele financiare sa respecte aceste drepturi constituie premisele crearii unui mediu de incredere reciproca cu persoana si/sau firma cu care colaborati, si astfel, sa reconstruiti increderea, respectul si integritatea in pietele financiare.