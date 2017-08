Presedintele FPTR: Mamaia va pierde turisti in viitor si va castiga sudul litoralului, care este mult mai aerisit

Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, consideră că staţiunea Mamaia va pierde turişti încet-încet, iar aceştia se vor îndrepta către sudul litoralului, el spunând că Mamaia a făcut greşeli urbanistice pentru că s-a construit foarte mult, transformându-se într-un cartier al Constanţei, în timp ce sudul litoralului este mai mult aerisit. Murad a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută în Mamaia, la finalul unei întâlniri organizate de FPTR cu investitori în turism şi autorităţi locale, că există o tendinţă de migrare a turiştilor către sudul litoralului, în detrimentul staţiunii Mamaia, potrivit news.ro.“Tocmai ce spuneam acum 10 ani când era domnul primar Mazăre şi încercam să-i explic că nu e bine să devină Mamaia un cartier de oraş al Constanţei cu foarte multe construcţii. Românul este învăţat să se ducă într-o staţiune. Noi nu suntem Monaco. Şi atunci există o mică tendinţă de migrare către sud, lucru care nu e rău. Acum 2-3 ani se purta Mamaia, poate astăzi încet, încet se poartă sudul. Nu e un lucru rău, dar trebuie să învăţăm din trecut.Mamaia va pierde încet-încet şi va câştiga sudul pentru că a făcut greşeli urbanistice. Sudul acum e mult mai aerisit şi va fi preferat mai mult decât Mamaia. La rândul său, prim-vicepreşedintele FPTR, Nicolae Bucovală, a spus în aceeaşi conferinţă de presă că turiştii îl apostrofează pentru lucrurile care nu le convin în Mamaia. “Turistul vine în fiecare zi pe recepţie, mă găseşte în hol. mă apostrofează, mă găseşte pe alee, mă apostrofează.«Domnule, ce e cu mizeria asta în Mamaia, de ce nu se irigă, de ce se construieşte abuziv, unde vreţi să ajungeţi ?» Acum două zile mă opreşte cineva şi îmi spune «o să vedeţi ce se întîmplă, s-a terminat cu Mamaia». Zvonurile astea se duc, oamenii nu mai cumpără”, a spus Bucovală. El a găsit şi câteva motive pentru care Mamaia nu ar mai fi preferată de către turişti, unul dintre acestea fiind numărul mare de construcţii.“Mamaia nu a avut un plan. A început doamna Udrea un plan, a suspendat PUZ-urile, s-au judecat, le-au repus la loc. Se construieşte, frate, şi pe ultimul metru pătrat de iarbă verde care se mai găseşte”, a explicat prim-vicepreşedintele FPTR. Un alt motiv, în viziunea lui Nicolae Bucovală, îl reprezintă creşterea tarifelor de către unii hotelieri. “Mai e şi mentalitatea noastră, când vezi că-ţi merge bine, pleznesc al doilea an cu tarife.Uite că nu e aşa, cred că sunt puţini care păstrăm tarifele că e mai bine mai modest, dar ai volum şi de acolo câştigi. Şi acesta este un motiv de scădere”, a explicat prim-vicepreşedintele FPTR. El mai spune că în staţiunile din sud nu se construieşte abuziv şi se păstrează spaţiile verzi. “Sigur că staţiunile din sud vin în forţă, este o altă mentalitate. Probabil cu domnul primar de la Mangalia se lucrează greu, am înţeles de la colegi, probabil dumnealui ştie ce face atâta timp cât nu se construieşte abuziv, iar spaţiile verzi le păstrează.Mă întreb pentru ce m-aş duce într-o staţiune ca Saturn, ca Venus, ca Mamaia, Năvodari dacă nu am şi agrement, nu pot să-mi plimb copilul pe o alee făcută ca lumea şi mă blochez din metru în metru, de şaorma, de peşte, de hamsiile alea, nu schimbă uleiul, miroase şi în hotel. Astea sunt problemele”, a menţionat Bucovală. El a precizat că Mamaia a avut o uşoară scădere în lunile mai, iunie şi iulie, dar în august staţiunea va fi plină.Bucovală a mai spus că un alt motiv pentru care nu mai sunt locuri în această lună este că multinaţionalele din ţara noastră dau concediile în august. Murad a mai afirmat, în conferinţa de presă, că estimează că în prezent peste 200.000 de persoane se află pe litoralul românesc.