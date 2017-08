[P] 10 semne ca agentia de turism pe care ati ales-o nu este de incredere

“Ne dorim ca oamenii sa fie permanent informati cu privire la tot ce inseamna industria de travel in Romania, dar si la riscurile la care se expun optand pentru companii obscure. Ne-am propus sa aducem mai multa transparenta in ceea ce priveste activitatea agentiilor online de turism romanesti – ratiunea a venit din dorinta de a contribui la stabilizarea situatiei in turismul online, astfel incat increderea utilizatorilor sa nu fie afectata de cazurile din alte industrii online”, a declarat Carla Boangiu, Country Manager eSky Romania. Asadar, iata ce va recomanda specialistii eSky sa verificati inainte de a incepe colaborarea cu orice agentie de turism online:Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) este organismul care reglementeaza tot ceea ce inseamna transportul aerian de pasageri. Acreditarea unei agentii de turism de catre IATA se face doar dupa o verificare riguroasa a evolutiei acesteia si doar cu garantii financiare considerabile. Astfel, pasagerul poate avea siguranta ca biletele de avion sunt rezervate si achitate de catre agentie inaintea calatoriei sale si ca nu va avea surprize la aeroport. Cel mai probabil, veti putea observa logo-ul IATA in footer-ul paginii principale a site-ului agentiei.Apartenenta la ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism) reprezinta un plus de siguranta si protectie pentru turisti, dar si garantia ca o agentie de turism functioneaza respectand prevederile legale si standardele din industrie. De asemenea, orice agentie de travel online are obligatia sa prezinte pe site licenta de turism, certificatul de inregistrare fiscala si polita de asigurare in cazul insolvabilitatii actualizata, lipsa acestor documente fiind un prim indiciu ca ceva poate fi in neregula cu site-ul.O agentie de turism online nu poate supravietui fara o prezenta bine stabilita si sustinuta in mediul online - locul in care aceasta functioneaza si interactioneaza cu clientii. Site-ul simplist, fara continut elaborat sau cu o grafica ce lasa de dorit, sau foarte greoi, absenta din social media sau pagina de Facebook fara postari recente, lipsa unui raspuns la mesaje (rapiditatea raspunsului apare pe pagina principala de Facebook) – toate acestea sunt semne care ar trebui sa va ridice suspiciuni. De exemplu, eSky investeste masiv in optimizarea site-ului agentiei fiind unul dintre cele mai rapide, iar rata de raspuns pe pagina de Facebook eSky este 95%, cu o viteza medie de 15-20 minute.In mod normal, agentiile de turism sunt obligate sa ofere asistenta prelungita, tocmai pentru ca pot aparea situatii neprevazute in orice moment, inclusiv seara si in weekend. Daca observati ca agentia in cauza ofera servicii de call center doar pana la ora 16:00-17:00, reorientati-va catre alte optiuni, pentru a preveni eventuale neplaceri si a nu fi obligati sa va descurcati singuri in cazul unui eveniment neasteptat.Alegeti intotdeauna o agentie care deja si-a dovedit expertiza in domeniu si care a rezistat probei timpului. Daca firma in cauza este prezenta doar de cateva luni pe piata, evitati sa va asumati riscuri si optati pentru o agentie care are o imagine consolidata in industrie (puteti verifica inclusiv pareri pe forumuri, articole in presa etc). Ca si termen de comparatie, eSky este activa pe piata din Romania inca din 2009, in 2015 fiind si cea mai profitabila agentie de travel online. Este un plus, de asemenea, daca respectiva companie face parte dintr-un grup international, cu sedii in mai multe tari.In general, companiile de incredere se focuseaza mai mult pe calitatea serviciilor, nu pe a oferi preturi mici. in mod frecvent, agentiile de turism au acces la tarife negociate si la reduceri prin prisma volumelor de vanzare, dar cand diferenta este suspect de mare comparativ cu furnizorul de servicii sau cu norma pietei, acest lucru ar trebui sa ridice semne de intrebare. Nu de putine ori, goana dupa chilipiruri a rezultat in clienti prejudiciati si vacante pierdute.In momentul in care accesati site-ul, este important sa vedeti daca in linkul acestuia apare “http” sau “https” la inceput. “Https” inseamna ca site-ul are certificare de securitate si ca datele dvs. personale vor fi prelucrate in siguranta. in plus, conform noilor norme de securitate online, pentru prelucrarea informatiilor legate de carduri bancare, e necesar ca agentia sa fie in conformitate cu normele de securitate a datelor PCI/DSS. Acestea nu permit stocarea datelor de carduri decat pentru tranzactia in curs. Dintre principalii competitori pe zona de online travel, eSky este singura agentie care respecta standardele PCI/DSS.O companie inregistrata intr-o alta tara va functiona conform reglementarilor respectivei tari, astfel ca legea romana nu va va putea proteja in cazul aparitiei unor situatii neprevazute, existand astfel riscul sa nu puteti sa va recuperati banii pe serviciile achizitionate sau sa o faceti cu foarte mari dificultati.In general, serviciile turistice sunt achitate fie partial, fie integral in momentul rezervarii, urmand ca utilizatorul sa primeasca in format electronic documentele de calatorie intr-un termen rezonabil – de obicei 24-48 de ore. in cazul in care nu se intampla acest lucru, este necesar sa reverificati pagina pe care ati efectuat tranzactia si sa contactati imediat agentia pentru a comunica situatia.In momentul achizitionarii biletelor, indiferent daca ne referim la zbor sau la camere de hotel, trebuie sa primiti un numar de rezervare. Este obligatoriu ca acesta sa poata fi verificat si confirmat de catre furnizorul de servicii, fie pe site-ul acestuia, fie prin contact direct (telefonic, mail). eSky se afla in top 3 pe piata de travel online din Romania. Activa inca din 2009, aceasta face parte dintr-un grup extins, avand sediul principal in Polonia. in prezent, compania opereaza in 18 tari din Europa si America de Sud, urmand sa se extinda si in alte regiuni in urmatorul an. Pana in momentul de fata, eSky a gestionat peste 5.1 milioane de clienti, site-ul fiind optimizat sa afiseze rezultate de la 817 companii aeriene si de la aproximativ 992.000 de hoteluri de peste tot din lume. eSky ofera servicii diverse de travel, de la bilete de avion, hoteluri, pana la asigurari de calatorie si inchirieri de masini. Agentia, acreditata IATA si membra ANAT din 2011, a inregistrat cresteri de pana la 30% de la an la an, pozitionandu-se prin dezvoltarea constanta si stabilitate ca un partener de incredere pe piata de turism romaneasca.