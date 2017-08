Romania, afectata de scandalul oualor infestate cu insecticid: O tona de galbenus de oua contaminat cu fipronil, depistata in Timis

Lotul respectiv a fost retinut in depozitul unitatii unde fusese distribuit, nicio cantitate din acest produs nu a ajuns la comercializare, precizeaza ANSVSA, intr-un comunicat. Cele 1.000 de kg depistate in dimineata zilei de 9 august vor fi neutralizate prin incinerare.Actiunea a fost realizata in cadrul alertei Comisiei Europeana, care a transmis tuturor Statelor Membre urmatoarea recomandare:"Este necesar ca toate statele membre sa fie vigilente in ceea ce priveste produsele utilizate pentru controlul acarianului rosu in unitatile de pasari pentru a se asigura ca nu au loc tratamente cu substante neautorizate".Fipronil este un insecticid pentru uz larg, care apartine familiei chimice fenilpirazol, potrivit sursei citate. Acesta este folosit pentru a combate furnicile, gandacii, puricii, capusele, termitele, coropisnitele, gargaritele si alte insecte. Nu este permisa utilizarea lui ca si substanta antiparazitara pentru animalele destinate consumului uman.