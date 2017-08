Comisia Europeana solicita opiniile cetatenilor pentru un lant de aprovizionare cu alimente mai echitabil

Comisia Europeana a demarat miercuri o procedura de consultare publica la nivel european privind modul in care lantul de aprovizionare cu alimente din UE poate deveni mai echitabil, informeaza executivul comunitar.

Agricultorii, cetatenii si alte parti interesate sunt invitati sa isi exprime opiniile cu privire la functionarea lantului de aprovizionare cu alimente in cadrul unei consultari online deschise pana la data de 17 noiembrie.

Potrivit executivului comunitar, "exista indicii ca valoarea adaugata nu este distribuita in mod adecvat la toate nivelurile lantului de aprovizionare cu alimente, in special din cauza diferentelor in ceea ce priveste puterea de negociere dintre operatorii mai mici si, astfel, mai vulnerabili, in randul carora se numara agricultorii si intreprinderile mici, si partenerii lor comerciali care sunt mai puternici din punct de vedere economic si foarte concentrati", potrivit Agerpres.