Magazin Mega Image din Sectorul 4, amendat pentru depozitarea de gunoaie in spatiul comun de la parterul unui bloc

Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de catre reprezentantii Primariei Sectorului 4 al Capitalei, luminatorul unui bloc de pe Bulevardul Giurgiului a fost transformat in depozit de deseuri de catre reprezentantii unuia dintre marile lanturi de supermarketuri."Exasperati de mirosul insuportabil, de gandacii si de cantitatea din ce in ce mai mare de gunoi, locatarii unui bloc situat pe bulevardul Giurgiului din Sectorul 4 au sesizat autoritatile de faptul ca sanatatea lor este pusa in pericol de un comerciant care a transformat spatiul comun de la parterului blocului in care isi desfasoara activitatea intr-un focar de infectie. Iar, in loc sa mentina curatenia, atat in zona cailor de acces ale locatarilor, pe care de altfel le-a blocat, cat si in imediata apropiere a produselor pe care le comercializeaza, de-a lungului timpului, angajatii magazinului alimentar au folosit luminatorul blocului pentru a depozita gunoiul. Deseuri rezultate din urma constuctiilor, resturi menajere, aparate electrocasnice defecte, toate acestea au fost "colectate" chiar langa ferestrele locatarilor in conditii imposibil de suportat", se arata in comunicat.Pentru abaterile constatate, reprezentantii magazinului au primit sanctiunea maxima prevazuta in astfel de cazuri, respectiv 3.000 de lei, si au fost invitati, joi, la sediul Politiei Locale din sector cu documentele pentru vedificare.In plus, s-a dispus curatarea locului, in 48 de ore.Surse din cadrul administratiei locale au declarat, pentru News.ro, ca este vorba despre unul dintre magazinele Mega Image din Sectorul 4.