Evenimentul evolutionist ce ne-a dat pepeni, tartacute si dovleci - webPR

Draga pepene verde... A fost frumos sa stau cu tine in timpul verii. Dar anotimpurile se schimba si e timpul sa trec la dovleci si tartacute. Nu esti tu de vina, ci eu. Tu te potrivesti cu lumina dulce si puternica a verii. Dar, pe masura ce incepe sa se raceasca, am nevoie de condimente calde, care merg atat de bine cu acea felie de pulpa de dovleac. Nu fi trist. Ne vedem din nou vara viitoare!





Probabil ca multi dintre noi ar fi scris o astfel de scrisoare in virtutea relatiilor sezoniere cu plantele familiei cucurbitacee. Dar, ceea ce majoritatea dintre noi nu stim, este ca oportunitatea de a le aprecia diversitatea nu ar fi existat daca nu ar fi avut loc un eveniment in evolutia acestor plante. Acum 100 de milioane de ani, genomul unui singur fruct de pepene galben s-a copiat pe sine. De-a lungul timpului, acest stramos a devenit o intreaga familie de plante cu diferite culori, forme, dimensiuni si arome, cum ar fi dovleci, tartacute, pepeni verzi si castraveti, potrivit unui articol publicat de curand in revista Molecular Biology and Evolution.

Xiyin Wang, cercetator la Universitatea de Stiinta si Tehnologie a Chinei de Nord, a fost surprins de faptul ca nimeni nu a descoperit acest eveniment evolutiv monumental.





Cercetatorii au comparat genomul si arborele filogenetic al unui numar de plante, inclusiv castraveti, pepeni si tartacute. Milioane de ani de schimbari de mediu au permis fructelor sa-si piarda genele si sa-si croiasca propriile coduri pentru a deveni ceea sunt astazi. Dupa fiecare eveniment major divergent, genele au fost sterse, cromozomii au fost rearanjati si au fost create noi modele genetice.Stiind mai multe despre genele care au supravietuit si care au ca "misiune" sa faca diferite lucruri in fiecare planta, oamenii de stiinta se pot apropia acum de crearea mai multor variatii ale acestor fructe. Exista si alte motive pentru a aprecia aceste diferente - si anume, cat timp a luat aceastei familii de fructe pentru a se diversifica. Iata un subiect la care merita sa reflectati atunci cand va aplecati asupra unor ravioli cu dovleac, insotiti de o bere din dovleac sau in asteptarea unei supe de pepene galben.Articolul original este disponibil pe www.nytimes.com