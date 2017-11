Si britanicii testeaza cartofi MG - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

Desi prea putin cunoscuta la noi in tara, unde agentul patogen nu are conditii bune de dezvoltare, mana tarzie a cartofului sau fitoftoroza este una dintre cele mai temute boli. Este considerata ca o problema globala, care ar putea reduce drastic productia de cartofi. Pentru combaterea acestei boli sunt folosite tratamente multiple de fungicide.

Pe langa rezistenta la mana, studiile de teren asupra cartofilor Maris Piper din anul viitor vor viza si trasaturi pentru imbunatatirea calitatii tuberculilor. Doua gene vor fi dezactivate in planta, un proces cunoscut sub numele de "amutire".

Cercetarile se desfasoara cu ajutorul unei granturi pentru initiative pentru culturi de camp si horticultura (HAPI), oferite de BBSRC (Consiliul de Cercetare in Biotehnologie si Stiinte Biologice) si se desfasoara in parteneriat cu Simplot Plant Sciences din SUA si cu BioPotatoes Ltd. din Marea Britanie.





Articolul original este disponibil pe www.edp24.co.uk

Un cartof modificat genetic (MG), conceput pentru a rezista acestei boli devastatoare, s-a comportat "in mod stralucit" in primul an al studiilor pe teren facute de cercetatorii britanici din Norwich. Experimentul efectuat de laboratorul Sainsbury (TSL) din Parcul de Cercetare Norwich implica incorporarea a trei gene rezistente la Phytophthora infestans, ciuperca ce provoaca boala, provenind de la o ruda salbatica a soiului comercial Maris Piper.Dupa primul an al studiului de teren, oamenii de stiinta au observat o imbunatatire semnificativa a rezistentei la mana tarzie, si cu o diferenta semnificativa intre comportamentul plantelor cu rezistenta indusa si a celor nerezistente.Profesorul Jonathan Jones, care conduce proiectul, a declarat ca rezultatele initiale au dovedit ca ar putea exista un mod de a controla mana tarzie, fara a fi nevoie de stropiri cu fungicide chimice. "Primul an al studiului asupra Maris Piper a adus rezultate stralucite", a spus el. "Am observat rezistenta la fitoftoroza in toate liniile. Avem tehnologia pentru a rezolva problemele care afecteaza mijloacele de trai ale multor oameni. Bolile plantei reduc randamentele si necesita aplicarea de produse agrochimice, iar acest studiu de teren arata ca este posibila o agricultura mai durabila."Una dintre gene va fi cea care provoaca invinetirea, ceea ce va face cartofii mai atractivi pentru clienti. A doua gena "redusa la tacere" ar putea reduce innegrirea si formarea de acrilamida atunci cand cartofii sunt gatiti la temperaturi ridicate - de exemplu, atunci cand sunt prajiti sub forma de chips-uri.Aprobarea studiului de catre Guvernul britanic a fost conditionata de ingradirea plantelor modificate genetic si impiedicarea amestecarii lor cu culturile conventionale sau eliberarea in mediu. La sfarsitul fiecarui sezon, toate materialele recoltate (blaturile de plante si tuberculii) sunt depozitate in recipiente sigilate si distruse intr-o instalatie autorizata de eliminare a deseurilor. Dupa fiecare sezon din timpul perioadei de proba de trei ani, parcelele folosite vor fi monitorizate de voluntari si detinatorii de terenuri, spre a preveni rasarirea accidentala a plantelor MG.