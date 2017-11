[P] Cadourile Fabulous Baskets aduc mai aproape spiritul Craciunului

Zeci de cadouri care au revitalizat traditionalul si au adus bucurie in casele romanilor isi asteapta cumparatorii. Comenzile se pot realiza direct pe site, www.fabulousbaskets.ro . In fiecare an emotia Craciunului ramane aceeasi. Este o ocazie unica sa le oferim celor dragi alaturi de bucuria revederii, un cadou unic, care le va schimba starea de spirit.Fabulous Baskets isi doreste sa pastreze obiceiurile romanesti si sa aduca sub brad. Prin colaborarea cu producatori locali, din diferite regiuni ale tarii, le ofera oamenilor o lectie de continuitate pentru sarbatoarea Craciunului. Bunatati speciale din produse naturale facute in Moldova, Banat sau inima Transilvaniei, ajung in cadoul care simbolizeaza pastrarea traditiei. Fabulous Baskets isi doreste intotdeauna sa descopere oameni pasionati ale caror povesti de viata se amesteca cu bunatatile pe care le pregatesc si care readuc in vietile noastre gusturi delicioase demult uitate.- adus in casele romanilor, cadoul de Craciun reuneste intreaga familie. Vinul ofera prilejul unei degustari exclusiviste, iar bunatatile dulci miracole pentru noi descoperiri. Fiecare membru al familiei, de la mare la mic, participa la intregul ritual, dovedind ca bucuriile pe care le traiesti an de an in sanul familiei nu ar trebui sa se schimbe niciodata. Cadourile Fabulous Baskets sunt modul de a le arata cat de mult ii apreciezi."E uimitor cum un cadou atent pregatit cu bunatati poate bucura atmosfera sarbatorii. Cu ajutorul cadourilor Fabulous Baskets le oferim oamenilor ocazia de a aduce prezentul si traditia impreuna, de a descoperi bunatatile facute in familie special pentru sarbatori". Loredana Huiban, Fabulous Baskets.Zeci de cadouri care au revitalizat traditionalul si au adus bucurie in casele romanilor isi asteapta cumparatorii. Cu ajutorul lor le poti aminti celor dragi ce simti pentru ei. Cadourile sunt potrivite atat mediului familial cat si cadourilor corporate.Sursele de inspiratie sunt diverse si puteti descoperi designuri clasice, cu elemente din folclorul romanesc sau forme minimaliste, moderne, in functie de preferinte. Indiferent de alegere, cadoul pastreaza viu spiritul Craciunului si constituie surpriza perfecta!Email: contact@fabulousbaskets.roWeb: www.fabulousbaskets.ro Facebook: www.facebook.com/fabulousbaskets