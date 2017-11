[P] 5 motive pentru care este recomandat sa-ti rezervi vacanta direct de pe mobil

In ciuda situatiei economice relativ fragile, cateva companii din industria turismului nu au facut rabat la calitate si au investit in continuare in tehnologii care sa usureze interactiunea cu clientul.una dintre agentiile de travel online de top din Romania, a fost printre primele care s-au aliniat trendului international. Activa din 2009, aceasta si-a optimizat site-ul pentru multi device inca din 2015. Tot atunci, a lansat pe piata si aplicatia de mobil, aceasta fiind votata drept cea mai utila aplicatie la Webstock acelasi an, dar si cea mai buna aplicatie de travel, in cadrul Etravel Conference 2016. eSky este si agentie acreditata IATA, iar in 2015 a fost declarata cea mai profitabila agentie de turism online din Romania, pozitionandu-se astfel ca un partener de incredere pe piata romaneasca."Asistam la schimbari extrem de interesante la nivel de business: daca in anii trecuti, peste jumatate dintre tranzactiile realizate pe site-ul nostru erau incheiate de pe desktop sau laptop, incepand cu al doilea semestru al acestui an, situatia s-a schimbat semnificativ. In acest moment,. Trendul ascendent de pe segmentul mobile a fost constant si se datoreaza mai multor factori, atat interni, cat si externi. Factorii externi sunt legati, in mod evident, de cresterea exponentiala a industriei mobile la nivel mondial. Cei interni au tinut de dorinta noastra de a ne alinia trendului international, respectiv de a livra un site optimizat, in care utilizatorul sa navigheze fara probleme de pe mobil, dar si pentru a oferi o aplicatie cu un design atragator, pe care clientii s-o poata folosi cu usurinta", a declarat Carla Boangiu, Country Manager eSky Romania.Specialistii afirma ca trendul ascendent pe mobile va continua, cu atat mai mult cu cat utilizatorii gasesc tot mai multe beneficii in a-si rezerva o vacanta direct de pe mobil:Cele mai multe aplicatii care ofera servicii turistice sunt disponibile in mod gratuit si pot fi descarcate atat pe, cat si pe. Odata logat, ai acces la toate ofertele de travel ale agentiei sau chiar si la tarife speciale, disponibile exclusiv pentru utilizatorii care rezerva prin intermediul aplicatiei. Astfel, esti cu un pas mai aproape de vacanta dorita.Datorita dezvoltarii tehnologiei mobile, poti sa cumperi servicii turistice oricand si oriunde - acasa, la birou, pe drum sau in masina. Confortul si eficienta devin astfel beneficii care iti usureaza semnificativ procesul de cumparare - poti, spre exemplu, sa rezervi biletele de avion cat astepti sa vina metroul, iar pana ajungi acasa, ai ales deja si camera de hotel pentru urmatoarea vacanta! Fara timp pierdut, fara batai de cap.A avea o aplicatie de travel pe mobil este ca si cum ai avea propriul tau agent de turism in buzunar: esti permanent conectat la cele mai noi oferte, le poti compara in timp real pe aplicatie si astfel, ai siguranta faptului ca ai optat pentru cel mai avantajos tarif. De obicei, aplicatiile. De asemenea, anumite agentii pot afisa promotii-fulger sau oferte limitate exclusiv pe pagina lor de Facebook - tocmai de aceea, este esential sa ai telefonul mobil la tine si sa poti verifica oricand toate canalele de comunicare online ale agentiei.Aplicatiile de mobile sunt facute pentru a-ti optimiza procesul rezervarii - tocmai de aceea, companiile lucreaza la un design cat mai simplu si usor de inteles pentru utilizatori. Astfel, navigarea printre oferte, cautarea biletelor de avion sau a cazarii in functie de perioada dorita, preluarea informatiilor pentru plata, realizarea tranzactiei - toate acestea sunt gandite astfel incat utilizatorul sa le poata parcurge cat mai simplu si rapid. In plus,- nu trebuie decat sa autorizezi tranzactia (prin urmare,).Un alt avantaj al tehnologiei mobile in travel este si faptul ca poti fi permanent conectat la servicii turistice variate. In acelasi loc, poti rezerva bilete de avion si camere de hotel, poti inchiria masini sau iti poti face chiar si asigurare de calatorie, ca sa poti pleca in urmatoarea vacanta fara griji. Prin urmare, procesul decizional este scurtat in mod considerabil., ceea ce va reprezenta o situatie fara precedent. Luand in considerare datele, suntem siguri ca vom asista la o repozitionare a turismului romanesc in zona de mobile. Aceasta schimbare va fi benefica pentru ambele parti - atat pentru furnizori, datorita optimizarii resurselor, cat si pentru utilizatori, datorita simplificarii procesului de decizie si cumparare. In ceea ce ne priveste, ne bucuram de increderea crescanda a utilizatorilor in aplicatia noastra. Vom investi in continuare in tehnologia mobile, imbunatatind constant produsele existente si dezvoltand functii noi, tocmai pentru ca ne dorim sa stabilim noi standarde de calitate pe piata de travel din Romania", au incheiat specialistii