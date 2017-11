Studiu de mistery shopping: Serviciile medicale din Romania raman inca la un nivel de calitate minimal

Serviciile medicale din Romania raman inca la un nivel de calitate minimal (de doar 63,39%) dupa cel mai recent studiu de Mystery Shopping efectuat de echipa VBS Business Solutions. La nici unul dintre cele sapte cabinetele de planificare familiala evaluate, afiliate spitalelor de stat din Bucuresti, pacientul nu a avut perceptia ca recomandarile oferite de medic sunt, cu siguranta, cele mai potrivite pentru el.Medicul nu a luat in considerare toate aspectele care pot influenta prescriptia de anticonceptionale la o persoana fumatoare, cu probleme gastrice severe. Doar 1 medic din 7 a recomandat pacientului un set de analize inainte de a-i recomanda sau nu un anumit tip de anticonceptionale, iar un altul o ecografie mamara, deoarece la palpare a observat anumite probleme. 71% dintre medici nu au considerat necesar sa recomande vreo investigatie inainte.Mai mult, abordarea de genul "Mi-a spus ca pot prezenta greturi, dureri de cap, sangerari, iar, daca fumez, risc sa se formeze cheaguri de sange si cu toate astea, chiar daca i-am mentionat ca sunt fumatoare, mi s-a prescris." nu transmite siguranta pacientului.Studiul arata ca doar doi dintre medicii evaluati au mentionat si metode alternative de protectie, iar unul din 7 a explicat clar care sunt limitarile anticonceptionalelor."Nu as vrea sa intram intr-o polemica legata de administrarea de hormoni sau vaccinuri, ambele cu posibile reactii adverse severe, dar cred ca, in calitate de pacienti, avem dreptul la investigatii amanuntite, prin care medicul se asigura ca tratamentul este unul corect si personalizat, sa nu ni se prescrie in masa.", ne-a declarat Cosmina Voichita Mesesan, presedinte - "Asociatia din grija pentru Client".In ceea ce priveste timpul de asteptare, acesta variaza de la 10-15 minute pana la peste 2 ore dupa ora programata. Intr-un alt cabinet de planificare familiala, nu s-a putut face nici un consult, pentru ca nu era nimeni toata saptamana care sa o poata inlocui pe doamna doctor aflata in concediu. Asa cum bine stim, problema personalului din spitale devine tot mai acuta, iar majoritatea generatiei tinere opteaza pentu a parasi sistemul si a emigra peste hotare.Cu toate ca majoritatea conditiilor din sistemul medical sunt neprielnice atat cadrelor medicale, cat si pacientilor, am intalnit totusi si medici empatici si dedicati. Pacientul sub acoperire mentiona: "Doamna doctor mi-a oferit numarul ei personal de telefon, cat si adresa de e-mail pentru a o contacta, daca am nelamuriri. De asemenea, mi-a zis ca se bucura ca am venit la cabinet, deoarece multe femei de varsta mea nu acorda o importanta deosebita acestui aspect."La polul opus, a existat o atitudine ironica a personalului medical - in momentul in care tanara pacienta de 22 de ani a solicitat metode de contraceptie, angajatii au inceput sa rada in hohote. Si mai grav este ca medicul in loc sa fie un bun exemplu, uneori el nu respecta nici cele mai elementare reguli de bun simt sau legislatia in vigoare. Mai exact, in unul dintre cabinetele de planficare familiala fumatul era permis. "Nu mi-a venit sa cred, doamna doctor a fumat pe parcursul consultatiei. In interiorul cabinetului era fum de tigara, cabinetul semana cu o debara, iar aparatul de control ginecologic statea impachetat intr-o cutie."