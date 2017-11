Relaxati-va, nu trebuie sa "mancati curat"! - webPR

Material sustinut de Agrobiotechrom

Asa suna indemnul pe care, in paginile prestigioasei publicatii New York Times, ni-l adreseaza medicul Aaron E. Carroll. Acesta este profesor de pediatrie la Scoala de Medicina a Universitatii Indiana si a devenit cunoscut dupa publicarea lucrarii sale "Evanghelia Alimentatiei Gresite: Cum si de ce sa mananci ca un pacatos".

Toate acestea se intampla sub masca stiintei. Dar o privire mai atenta asupra cercetarii din spatele temerilor legate de alimente arata ca multe dintre cele mai dulci produse alimentare noastre sunt de fapt bune pentru noi. La fel se intampla si cu sarea sau cu unele grasimi. Duse la extreme, desigur, alegerile dietetice pot fi daunatoare - dar aceasta logica se aplica in ambele sensuri. Din ce in ce mai des, nu mai reusim sa gandim critic despre dovezile stiintifice. Organismele modificate genetic sunt, probabil, cel mai bun exemplu al acestui lucru.

Majoritatii americanilor, cel putin judecand dupa acest sondaj, nu pare sa-i pese despre ce gandesc oamenii de stiinta. De fapt, americanii nu sunt in dezacord cu oamenii de stiinta asupra acestui subiect mai mult decat decat asupra oricarui altul, inclusiv vaccinurile, evolutia si chiar incalzirea globala.

Mai jos va prezentam cateva idei din aceasta lucrare:"Din ce in ce mai des vorbim despre mancare la modul negativ: ce nu ar trebui sa mancam, ce vom regreta mai tarziu, ce este rau, periculos, tentant, nesanatos. Efectele acestei atitudini sunt mai insidioase decat oricare cantitate exagerata de 'alimente rele' pe care am putea sa o ingeram vreodata. Ingrijindu-ne prea mult de ceea ce mancam, transformam ocazii de bucurie si de placere de a savura viata in surse de frica si de anxietate. Iar cand evitam anumite alimente, de obicei compensam, consumand prea mult din altele.OMG-urile sunt, teoretic, una dintre cele mai bune solutii pentru castigarea pariului referitor la hranirea populatiei in crestere a planetei. Cand un sondaj Pew din 2015 ii intreba pe americani daca credeau ca este in general sigur sa manance alimente modificate, aproape 60% au spus ca nu sunt sigure. Acelasi sondaj a fost facut si in randul oamenilor de stiinta membri ai Asociatiei Americane pentru Progresul Stiintei. Doar 11% dintre ei credeau ca OMG-urile erau nesigure.Dar daca oamenii vor sa evite alimentele, chiar daca nu exista niciun motiv, este aceasta o problema? Raspunsul este da, pentru ca transforma alimentele, hrana, in ceva infricosator. Iar frica de alimente, fara nici un motiv real, este nestiintific - parte a tendintei periculoase a anti-intelectualismului cu care ne confruntam in tot mai multe locuri astazi.Alimentele ar trebui sa fie un motiv de placere, de bucurie, nu de panica. Pentru majoritatea oamenilor, este realmente posibil sa manance mai sanatos fara a trai in teroare sau luptand permanent cu sine si cu ceilalti pentru a evita cu desavarsire anumite alimente. Daca exista un lucru pe care ar trebui cu orice pret sa-l taiati din dieta, acesta e teama!"Articolul original este disponibil pe New York Times