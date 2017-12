INFOGRAFIC Sanatatea ochilor - un lucru esential de care trebuie sa tinem cont  

Articol sustinut de Philips

Traim intr-o lume inconjurata de ecrane, iar viata noastra se desfasoara din ce in ce mai mult in mediul virtual. In aceste conditii sanatatea noastra, dar mai ales cea a ochilor nostri, ar trebui sa fie pe primul loc. Cu toate acestea, conform unor studii, la nivel global 57% din populatie nu merge regulat la un control oftalmologic. Ca in orice alta afectiune, preventia este extrem de importanta si din acest motiv este foarte important sa constientizam necesitatea unui consult oftalmologic periodic, alaturi de alte masuri menite sa ne protejeze vederea.





Conform unei cercetari de piata efectuate de Philips Lighting s-a demonstrat ca exista un grad foarte scazut de preocupare referitor la sanatatea ochilor in randul persoanelor adulte la nivel global. Iar acest lucru vine in contextul in care Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca una din doua persoane ar putea fi afectata de miopie pana in 2050.





Iata, asadar, cum jumatate din populatia adulta risca sa dezvolte afectiuni oculare intr-un viitor nu foarte indepartat. Chiar daca este o estimare, acest lucru este cat se poate de aproape de a se intampla, in conditiile in care ochii nostri sunt asaltati de toate ecranele care ne inconjoara. Conform estimarilor, in medie, un adult petrece cam 6-7 ore in fata unui ecran. Cu toate acestea, doar 42% dintre repondenti folosesc, in prezent, o lumina adecvata pentru ochi si doar o treime (32%) din populatia globala ia in considerare factorul de confort in momentul achizitionarii dispozitivelor de iluminat.





Dar ce e mai important decat sanatatea ochilor





Conform unui studiu efectuat pe 8.000 de adulti din 11 tari s-a demonstrat faptul ca iluminatul cu LED-uri de calitate poate spori confortul vizual. In timp ce, 74% dintre cei chestionati sunt de acord cu faptul ca iluminatul de calitate are un impact puternic asupra sanatatii ochilor, doar 28% ar alege o lampa mai confortabila pentru ochii lor. Mai mult, in timp ce 66% dintre oameni spun ca ar cheltui mai mult pe un bec, daca s-ar dovedi ca acesta ar fi bun pentru vederea lor, doar 42% aleg in mod activ solutii de iluminat mai bune pentru sanatatea ochilor.





Concluzia studiului este destul de simpla, confortul si sanatatea ochilor nu este un lucru prioritar pentru cei chestionati. Mai importante, in ordinea preferintelor, sunt: gestionarea greutatii, management-ul stresului si miscarea (fitness-ul).





"Exista o nevoie constanta de a educa oamenii in ceea ce priveste ingrijirea ochilor. Ca parte a angajamentului nostru de a creste gradul de constientizare la nivel global cu privire la aceasta problema, Consiliul International de Oftalmologie a elaborat o serie de instructiuni si resurse, pentru a imbunatati nivelul de educatie oftalmica, dar si pentru a facilita accesul la cea mai buna ingrijire a ochilor, in scopul de a pastra si restabili vederea oamenilor din intreaga lume", a declarat profesorul Hugh R. Taylor, presedintele Consiliului International de Oftalmologie.





INFOGRAFIC







Toate cifrele, in cazul in care nu se specifica altfel, provin din cercetarea efectuata de ResearchNow. Cercetarea a fost efectuata in iulie 2017, chestionand peste 8 000 de adulti din 11 tari diferite: China, Cehia, Franta, Germania, Indonezia, Polonia, Spania, Suedia, Thailanda, Turcia si SUA. Chestionarele au fost efectuate online.