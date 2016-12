VIDEO: Anca Ungureanu, UniCredit: "Vedem o emulatie in zona creativitatii romanesti si de suport a industriilor creative"

Anca Ungureanu, director Identitate si Comunicare al UniCredit Bank Romania, vorbeste intr-un interviu acordat EurActiv.ro despre interesul grupului financiar in sprijinirea "mintilor creative", platforma Romanian Stories care prezinta povestile unor antreprenori din sectorul creativitatii, dar si despre cursurile de care acestia pot beneficia, gratuit, in 2017.

Implicarea UniCredit Bank in finantarea creativitatii a venit in mod firesc, urmand o traditie a grupului de suport pentru arta si cultura.

Vedem acum o emulatie in zona creativitatii romanesti si de suport a industriilor creative, inclusiv din zona institutiilor statului.

O minte creativa este o persoana care a incercat sa provoace contextul de piata, sa provoace regulile jocului si sa faca lucrurile altfel.

Ne-am dus in zona aceasta de minti creative, tocmai pentru ca nu am vrut sa ne limitam la industriile creative conform definitiei codurilor CAEN.

Oamenii ne pot propune, ne pot sugera idei de business-uri, povesti ale unor oameni despre care stiu, ale prietenilor lor, sau chiar povestile lor proprii, pe care le pot trimite pe platforma Romanian Stories.

Antreprenoriatul creativ este foarte activ nu doar in Bucuresti, ci si in alte orase, avem povesti de peste tot din tara.

Pachetul Creativ este adresat, de fapt, tuturor companiilor cu o cifra de afaceri de pana intr-o suta de mii de euro, nu doar industriilor creative, el poate fi accesat de catre orice mic antreprenor.

Academia mintilor creative, care este o platforma de educatie financiara antreprenoriala, se va desfasura in anul 2017, sub forma unor acceleratoare de business in doua sesiuni, de primavara si de toamna.

Curicula se va construi in functie de profilul celor care se inscriu. Nu vrem sa suplinim nicio scoala de management si de business sau de leadership, ci vrem sa venim cu lucruri mult mai practice, mai ancorate in realitate si mai adaptate pe ceea ce au ei nevoie.

In urmatorii ani, planuim sa aflam povesti noi, sa ne adaptam nevoilor acestor oameni si, de ce nu, sa venim cu instrumente noi, sa dezvoltam lucruri noi alaturi de ei.

Povesti de succes din toata tara

EurActiv.ro: Cum selectati povestile incluse in Romanian Stories?

Anca Ungureanu: In doua feluri. In primul rand, am facut noi un tablou al povestilor speciale, al ideilor de business care au o componenta de creativitate, al ideilor care au incercat, cum spuneam mai devreme, sa provoace contextul actual, sa provoace status quo-ul industriei din care vin. De aceea, ne-am dus in zona aceasta de minti creative, tocmai pentru ca nu am vrut sa ne limitam la industriile creative conform definitiei codurilor CAEN.



Asa ca am facut noi o cercetare, cu resursele noastre, intreband oameni in stanga, in dreapta, afland (povesti), Internetul este acum la indemana tuturor si este usor sa afli informatiile, iar de cand am lansat platforma am lansat si un call pentru astfel de proiecte astfel incat oamenii ne pot propune, ne pot sugera idei de business-uri, povesti ale unor oameni despre care stiu, ale prietenilor lor, sau chiar povestile lor proprii, pe care le pot trimite pe platforma noastra. Ulterior, noi impreuna cu partenerii nostri facem cercetarea de rigoare, desfasuram interviurile, astfel incat povestile sa aiba aceasta componenta de storytelling, pentru ca pentru noi a fost extrem de important sa le spunem altfel, cu o alta voce, cu jurnalisti in spate, tocmai pentru ca am vrut sa redam jurnalismului de calitate vocea care i se cuvine. Am lucrat pentru aceasta platforma, la fel ca si pentru ghidul 24/7 pe care l-am lansat cu cei de la Decat o Revista, cu jurnalisti care au scris aceste povesti si au intreprins acest demers de cercetare si informare asupra povestilor respective.

EurActiv.ro: Cam cate povesti sunt in acest moment?

Anca Ungureanu: In momentul acesta (interviul a fost realizat in luna noiembrie - n.r.) avem 17 povesti, pe care le-am adunat de la inceputul anului, plus alte trei povesti sub forma de video-interviuri pe care le-am realizat impreuna cu Irina Pacurariu. Vom posta cat de curand o a patra poveste pe care am facut-o in zona Timisoara, am incercat sa ne ducem si catre tara, sa nu ramanem doar in Bucuresti, tocmai pentru ca antreprenoriatul creativ este foarte activ inclusiv in alte orase, avem povesti din Cluj, avem povesti din Timisoara, iar editia din acest an a Ghidului 24/7, care se leaga firesc in zona de offline a platformei online, acopera mai multe orase: Brasov, Iasi, Constanta, Timisoara, Oradea, avem povesti de peste tot din tara.

Servicii pentru antreprenorii creativi

EurActiv.ro: Cum ati ajuns sa construiti Pachetul Creativ?

Anca Ungureanu: Am facut o reevaluare la nivel de produse si servicii in zona de IMM-uri, si am vrut sa ne aliniem mult mai bine la nivel de piata si la nevoile firesti, actuale ale antreprenorilor. Pachetul Creativ este adresat, de fapt, tuturor companiilor cu o cifra de afaceri de pana intr-o suta de mii de euro, nu doar industriilor creative, el poate fi accesat de catre orice mic antreprenor. Are o serie de beneficii, este un pachet cu costuri zero la nivel de administrare de cont, de emitere de card, de acces la BusinessNet.

Consultanta face parte din strategia noastra de business, noi o oferim alaturi de orice produs sau serviciu, iar pentru noi este extrem de important sa intelegem business-ul antreprenorilor respectivi. De aceea, colegii mei incearca sa mearga pe teren alaturi de ei, sa inteleaga foarte bine profilul industriei din care vin business-urile respective, tocmai pentru a putea adapta oferta de produse si de servicii cat mai bine.

Pe langa aceasta, am creat Academia Mintilor Creative, care este o platforma de educatie financiara antreprenoriala, care se va desfasura in anul 2017, sub forma unor acceleratoare de business in doua sesiuni, de primavara si de toamna, unde am pus laolalta colegi de-ai nostri care s-au oferit mentori voluntari pentru a impartasi din experienta lor personala, dar si profesionala, catre acesti antreprenori. Vorbim de lucruri concrete, din viata reala, de la cum sa-ti concepi un plan de business, cum sa faci o analiza a competitiei, cum sa iti construiesti profilul consumatorului tau, multe lucruri la care poate antreprenorii nu se gandesc intotdeauna cap-coada, multi dintre ei sunt creatvi, au idei, stiu sa puna lucrurile pe hartie, dar cu anumite lacune pe care noi incercam sa le completam cu ajutorul colegilor nostri, dar si al unor mentori externi, parteneri de business ai nostri la care avem acces si care au fost dispusi sa vina sa impartaseasca din cunostintele lor in zona de comunicare, marketing, comunicare digitala, strategie, partea de campanii... Traim o perioada extrem de dinamica, daca nu esti prezent in zona de online si nu ai un cont de Facebook, de Instagram ca si business, poti sa consideri ca nu existi. Si de aceea este extrem de important ca ei sa afle, de la bun inceput, care sunt regulile de consum a acestor instrumente de comunicare.

Interviul - pe larg pe EurActiv.ro