Comertul global ar putea creste cu 2,4% anul acesta, dar exista incertitudini mari - OMC

Intervalul estimat de crestere pentru acest an a fost imbunatatit la 1,8%-3,6%, de la 1,8%-3,1% in septembrie, potrivit OMC, care subliniaza riscul ca activitatile comerciale sa fie sufocate de lipsa de claritate legata de politicile guvernamentale."Ar trebui sa vedem comertul ca parte a solutiei pentru dificultatile economice, nu o parte a problemei", a spus directorul general al OMC, Roberto Azevedo, intr-o conferinta de presa.Organizatia este de un optimism moderat, dar cresterea comertului ramane fragila, existand riscuri considerabile de incetinire, a aratat Azevedo, adaugand ca cea mare parte din incertitudini sunt politice."Lumea ar trebui sa se opuna ridicarii unor noi bariere in calea comertului", a spus seful OMC. Organizatia a revizuit in repetate randuri estimarile preliminare in ultimii cinci ani, pentru ca previziunile de redresare economica s-au dovedit a fi prea optimiste. Comertul mondial a crescut un un ritm "neobisnuit de lent" de 1,3%, in 2016, cel mai scazut dupa criza financiara, nereusind sa confirme nici estimarea redusa la 1,7%, din septembrie."Performantele slabe de pe parcursul anului au fost provocate in mare parte de incetinirea semnificativa de pe pietele emergente, unde importurile au stagnat practic", a explicat Azevedo.In 2018, comertul mondial va creste cu 2,1%-4%, potrivit estimarilor OMC.