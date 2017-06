Studiul de fezabilitate pentru modernizarea caii ferate Bucuresti-Giurgiu si repararea podului de la Gradiste va fi realizat de asocierea Baicons Impex - Acciona Ingenieria, in termen de maxim noua luni, de la semnarea contractului

CFR a atribuit contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate al modernizarii liniei Bucuresti Nord - Giurgiu Nord - Frontiera, ce include si refacerea podului prabusit de la Gradistea, asocierii Baicons Impex - Acciona Ingenieria, potrivit News.ro. Realizarea studiului de fezabilitate ar dura maxim noua luni.





Contractul va fi semnat dupa finalizarea perioadei legale de contestatii.





Studiul de fezabilitate va propune o planificare a activitatilor proiectului tehnic printr-o solutie de executie a lucrarilor pe doua loturi: lucrari la podul peste raul Arges, intre statiile Vidra si Gradistea, si lucrari la infrastructura de cale ferata intre statiile Bucuresti Nord si Giurgiu Nord, pana la Frontiera.





"Pentru Podul Gradistea, speram ca studiul de fezabilitate sa fie realizat in maximum 9 luni. Dupa acest termen vom demara licitatia pentru proiectare si executie, iar in 2 ani constructia sa fie finalizata. Poate acest termen nu este foarte optimist, dar este unul realist. Desi am fost nevoiti de foarte multe ori sa schimbam scenariile de pregatire, in acest moment putem spune ca am gasit solutia optima pentru realizarea acestui proiect, important nu doar pentru localnici, dar si pentru publicul calator", a declarat directorul general al CFR SA, Marius Chiper.





Studiul de fezabilitate este finantat din fonduri europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare. Valoarea totala estimata a contractului este de 19,2 milioane de lei (fara TVA), termenul de intocmire a studiului de fezabilitate fiind de 18 luni.





Podul de la Gradistea s-a prabusit in 2005 din cauza viiturilor, iar lucrarile de reconstruire a acestuia, a caror valoare este estimata la peste 70 milioane euro, au fost amanate mai multi ani din cauza lipsei fondurilor.





Lipsa acestuia lungeste semnificativ distanta pe cale ferata dintre Bucuresti si Giurgiu, trenurile fiind obligate sa ocoleasca pe la Videle.