O aplicatie prin bluetooth da acces la metrou nevazatorilor

Printr-o initiativa privata, toate statiile de metrou din Bucuresti sunt dotatate cu un sistem tehnologic care ofera, prin intermediul telefonului, ghidare. In Bucuresti traiesc 6.000 de persoane cu deficiente de vedere.Aplicatia Tandem Acces functioneaza indiferent dacă există semnal telefonic sau localizare GPS în subteran. Aplicatia a fost creata de un nevazator: Florin Georgescu, prin intermediul Asociatiei Tandem, cu sprijinul financiar al Fundatiei Orange."De multe ori, ca nevăzător, am evitat să călătoresc cu metroul pentru ca nu cunosc topografia tuturor stațiilor. Sper ca alte persoane, aflate în situația mea, să profite de Tandem Acces și să depășească temerile și obstacolele pe care eu le-am întâmpinat în trecut”, a spus Georgescu joi, la conferinta de lansare.Acest sistem poate fi multiplicat in alte capitale europene, Bucurestiul facand astfel un pas tehnologic inaintea altor orase, in utilizarea tehnologiei bluetooth la metrou, pentru persoanele nevazatoare.Asociatia Tandem este o organizație neguvernamentală a cărei activitate are ca scop principal incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de vedere.***Detalii despre proiectValoarea proiectului este de 262.000 lei, din care finanţarea Fundaţiei Orange se ridică la suma de 222.000 lei, în cadrul programului „Lumea prin Culoare şi Sunet”.