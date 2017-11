Deficitul cu produse agroalimentare la opt luni, dublu fata de anul trecut

In perioada ianuarie - august 2017, exporturile de alimente s-au majorat cu 5,1%, pana la 3,818 miliarde de euro, in timp ce importurile au crescut cu aproape 15%, totalizand 4,639 miliarde de euro.

Romania a exportat in tarile Uniunii Europene produse agroalimentare in valoare de 2,328 miliarde de euro, iar in tarile terte de 1,489 miliarde de euro, in timp ce importurile din spatiul comunitar au totalizat 3,814 miliarde de euro la opt luni, cele din spatiul extracomunitar cifrandu-se la 824,8 milioane de euro.

Statistica Ministerului Agriculturii arata ca in relatia cu Uniunea Europeana, Romania are un deficit de 1,485 miliarde de euro, dar fata de tarile terte inregistreaza un excedent de 664,8 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare.

In acest context, livrarile externe de grau ale Romaniei, produsul cu ponderea valorica cea mai mare in total exporturi (19,3%), au totalizat 4,298 milioane de tone, contribuind cu 736,6 milioane de euro la incasarile primelor opt luni din 2017, respectiv cu 4 milioane de euro mai mult, desi cantitatea exportata a fost mai mica cu 143.200 tone in raport cu perioada similara din 2016.

Exportul de seminte de floarea-soarelui s-a majorat de 2,2 ori in primele opt luni si a generat cea mai mare crestere valorica (+81,2 milioane de euro), totalizand 201,2 milioane de euro, pentru 393.100 tone.