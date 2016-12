Intelegere finala: O companie chineza va cumpara 51% din actiunile KMG International, fostul Rompetrol Group/ Chinezii vor controla alaturi de kazahi Rompetrol Rafinare

In acest moment, KMG International detine 48,1% din actiunile Rompetrol Rafinare, iar statul roman, prin Ministerul Energiei, 44,7%, restul fiind detinut de alti actionari.



Pentru mai multe amanunte, vezi Cum a renuntat Guvernul, de doua ori, la datoria Rompetrol de 600 de milioane de dolari, in schimbul unor promisiuni

"Acordul intre KMG NC si CEFC care atesta angajamentul ferm de a efectua tranzactia urmeaza sa fie semnat, impreuna cu un set de documente, confirmand astfel parteneriatul solid dintre cele doua companii", se arata intr-un comunicat al KMG International. Potrivit acestuia, activele detinute si operatiunile desfasurate de KMGI in Europa si in regiunea Marii Negre vor servi drept platforma de dezvoltare si vor viza atat cresterea performantelor operationale si financiare ale KMGI, cat si extinderea activitatilor si operatiunilor efectuate de catre CEFC la nivel international."Parteneriatul strategic va aduce beneficii pentru KMG NC, CEFC si KMGI si va stabili cadrul necesar pentru viitoarele proiecte comune, contribuind la cresterea economica si sociala in zonele in care aceste proiecte vor urma sa fie implementate, cele mai multe dintre ele fiind in Romania", se mai arata in comunicat.JSC NC KazMunayGas este Compania Nationala de Petrol si Gaze a Republicii Kazahstan cu activitati de explorare, productie, rafinare si transport de hidrocarburi din Kazahstan, care reprezinta interesele statului in industria de petrol si gaze. KMG NC este o companie integrata vertical cu ciclu complet de upstream, transport si prelucrare, pana la furnizarea de servicii specializate in industria de profil.CEFC China Energy Company Limited este una din cele mai mari companii private din China. In 2016 a intrat in topul Global Fortune 500, pe pozitia 229. CEFC are operatiuni in energie, servicii financiare si investitii.KMG International N.V. detine si desfasoara operatiuni importante in domeniul rafinarii, petrochimiei, retail si trading, pe mai multe piete internationale. Reteaua de retail cuprinde peste 1100 puncte de alimentare carburanti in Romania, Georgia, Bulgaria si Moldova. Grupul deruleaza operatiuni de upstream, servicii industriale si la sonda.Reamintim ca in decembrie 2015, China Energy Company (CEFC) a convenit preluarea unei participatii de 51% la KMG International (KMGI), fostul Rompetrol Group, in cadrul unor acorduri in valoare totala de 4 miliarde de dolari semnate la Beijing, in industria petrolului si gazelor, telecomunicatii si energie nucleara. O sursa apropiata situatiei a evaluat KMGI la 500 milioane dolari-1 miliard de dolari, transmitea Reuters in urma cu un an.In aceste conditii, ramane de vazut in ce mod va continua aplicarea prevederilor din celebrul memorandum semnat in februarie 2013 intre Romania si fostul Rompetrol Group. Cu KMG International (fostul Rompetrol Group), actionarul majoritar al Rompetrol Rafinare, statul roman se afla intr-o relatie delicata din cauza celebrei datorii de 600 de milioane de dolari.In plus, exista si anchete ale DNA si DIICOT privind datoria Rompetrol Group.In acest an, procurorii DNA au ridicat documente privind memorandumul de intelegere cu KazMunayGas, conform unor surse guvernamentale, potrivit EurActiv.ro . Dosarul a fost deschis in 2015, cand procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru trafic de influenta si luare de mita. Surse judiciare au declarat pentru EurActiv.ro ca Victor Ponta este printre cei vizati in dosar. Ponta a semnat, in ianuarie 2014, o hotarare de guvern prin care a fost adoptat memorandumul de intelegere cu kazahii care au cumparat Rompetrol, dupa ce Curtea Constitutionala s-a opus validarii prin lege a acestui memorandum, de fapt un contract comercial de stat.De altfel, chiar Azamat Zhangulov, fostul vicepresedinte al KMG International, a admis in luna mai 2016 ca s-ar putea ajunge la investigarea modului in care a fost incheiat, in februarie 2013, memorandumul privind Rompetrol Rafinare. "Exista aceasta posibilitatea ca ei (n.red. procurorii) sa investigheze situatia. Insa, in perioada in care a fost semnat memorandumul era o conducere, iar acum este alta. Insa era cu statul roman, s-au schimbat cativa ministri, dar nu a existat nicio premisa ca aceste intelegeri au fost frauduloase. Ne-am exprimat intentia de a plati 200 de milioane de euro, cu conditia de a constitui fondul de investitii (...) Schimbarile de ministri nu au ajutat acest lucru", a declarat Azamat Zhangulov , intrebat de jurnalisti in ce masura ar putea fi extinsa o ancheta deja demarata a procurorilor pana la verificarea modului in care a fost incheiat memorandumul dintre statul roman si grupul Rompetrol.Afirmatia a fost facuta imediat dupa ce DIICOT a anuntat ca exista suspiciunea rezonabila ca in cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat transfrontalier, a carui activitate a culminat cu initierea, promovarea si adoptarea ordonantei de urgenta 118/2003 prin care obligatiunile bugetare restante pe care SC ROMPETROL RAFINARE SA le inregistra, de aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite in obligatiuni subscrise de catre Ministerul Finantelor Publice.De memorandumul semnat in 2013 se ocupa insa procurorii DNA.Statul a renuntat la litigii doar in baza acelui memorandum, chiar daca acesta nu fusese aprobat inca de Guvern. Abia in ianuarie 2014, Guvernul a aprobat o hotarare prin care anulat datoria Rompetrol Group catre statul roman. Practic, Guvernul a aprobat un memorandum prin care statul roman accepta sa renunte, contra unor promisiuni, la litigiile in instanta prin care solicita actionarilor kazahi plata unei creante de 600 milioane de dolari. Pe scurt, memorandumul prevedea ca statul roman sa renunte la litigii, dupa care KazMunayGaz sa cumpere un pachet de actiuni de 26,69% detinut de statul roman, contra sumei de 200 de milioane de dolari, si infiintarea de catre Rompetrol Group a unui fond de investitii de 1 miliard de dolari. Timp de un an, Guvernul Ponta s-a luptat sa dea o forma legala memorandumului privind Rompetrol prin care statul renunta la recuperarea creantei de 600 milioane de dolari. Mai intai a incercat sa forteze Parlamentul sa voteze o lege, insa aceasta a fost contestata de fostul presedinte Traian Basescu la Curtea Constitutionala si, in cele din urma, a fost declarata neconstitutionala. Victor Ponta spunea adesea ca cei care contesta legalitatea unui astfel de demers se opun, de fapt, "unui mare proiect de investitii". In cele din urma, memorandumul a fost aprobat in ianuarie 2014 printr-o Hotarare de Guvern. De atunci, au trecut doi ani, iar singurul efect al memorandumului a fost ca Rompetrol a scapat de litigiile cu statul. Celelalte prevederi din memorandum nu au fost respectate pana acum: nici vanzarea de catre statul roman a unor actiuni contra 200 milioane de dolari, nici crearea unui fond de investitii de 1 miliard de dolari.Pe 14 iulie 2016, ministrul energiei Victor Grigorescu a anuntat ca SAPE se va ocupa de infiintarea fondului de investitii alaturi de Rompetrol, asa cum prevede celebrul memorandum semnat in 2013. Anuntul a fost facut imediat dupa ce Azamat Zhangulov, senior vicepresedinte al KMG International (fostul grup Rompetrol), acuza partea romana ca nu-si indeplineste obligatiile cuprinse in memorandum, amenintand cu plecarea din Romania. Cu o saptamana inainte de anunt aparuse informatia ca DNA ancheteaza cum a fost incheiat memorandumul, fiind vizat si fostul premier Victor Ponta. Cu doua saptamani inainte de anunt, Anca Alexandrescu, fost consilier de stat pentru Guvernul Ponta, a fost numita director al departamentului de relatii publice din cadrul KMG Rompetrol.Intrebat daca cum se poate merge mai departe, in conditiile in care memorandumul din 2013 se afla in atentia procurorilor DNA, Grigorescu a afirmat ca interesul Ministerului Energiei este sa se achite de "acele obligatii care decurg din legislatia in vigoare". Potrivit ministrului, obligatiile asumate nu au legatura cu investigatiile procurorilor.Recent, ministrul a anuntat ca ar putea prelungi la sfarsitul anului memorandumul privind Rompetrol Rafinare.In Consiliuil de Administratie al SAPE este membru si fostul ofiter SRI, Marius Mitrus, care este administrator si la Rompetrol Rafinare, fapt care ar putea ridica problema unui posibil conflict de intereseReprezentanti ai Ministerului Energiei neaga acest posibil conflict de interese.