Manuel Costescu a demisionat din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica dupa ce a fost ales deputat pe listele USR

Manuel Costescu a demisionat pe 13 decembrie din functia de membru in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, potrivit unui comunicat al companiei transmis BVB. Costescu si-a dat demisia dupa ce a fost ales deputat pentru diaspora pe listele USR.Manuel Costescu a detinut functia de secretar de stat in Ministerul Economiei, in timpul guvernarii Ciolos. In august fusese numit membru in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica. Costescu are o experienta profesionala de peste 17 ani in domenii precum: audit si risk management, banking, companii de consultanta- McKinsey and Company, The Brattle Group.