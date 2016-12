KMG International, dupa semnarea acordului cu chinezii prin care vinde 51% din actiuni: Vom creste capacitatea de rafinare si vom construi pana la 200 de noi puncte de alimentare cu carburanti

KMG International saluta incheierea acordului de astazi de la Bucuresti intre Compania Nationala KazMunayGas Kazahstan si CEFC (China Energy Company Limited) care atesta angajamentul de a efectua tranzactia de cumparare a 51% din actiunile KMGI, precum si semnarea unui set de documente, confirmand astfel parteneriatul solid dintre cele doua companii, se arata intr-un comunicat al companiei care controleaza Rompetrol Rafinare."Strategia KMG International cu noul actionar vizeaza ample proiecte de dezvoltare, Romania fiind prioritatea de business. Avand in vedere potentialul energetic al Kazahstanului, resursele financiare ale Chinei, vom aduce un aport considerabil la dezvoltarea Romaniei. Ne propunem sa crestem capacitatea de rafinare, la 10 milioane tone titei pe an, sa construim pana la 200 de noi puncte de alimentare carburanti, dezvoltarea serviciilor industriale in zona de upstream si downstream, si constructia unei centrale de cogenerare pe platforma Petromidia. Investitiile realizate pana in prezent, modelul de afaceri implementat si parteneriatele de afaceri care urmeaza sa fie dezvoltate in viitor sunt factorii necesari care ne ajuta sa fim optimisti in ceea ce priveste cresterea in continuare a businessului", a declarat Zhanat Tussupbekov, CEO KMG International, potrivit comunicatului de presa.Acesta mai precizeaza ca activele si operatiunile detinute si desfasurate de KMG International (KMGI) in Europa si in regiunea Marii Negre vor servi drept platforma de dezvoltare, care vor viza atat cresterea performantelor operationale si financiare ale KMGI, cat si extinderea activitatilor si operatiunilor efectuate de catre CEFC la nivel international.KMG va lua in considerare continuarea livrarilor de titei catre subsidiarele KMGI in scopul de a sustine si de a extinde operatiunile sale de baza in Europa, sustinand operatiunile de rafinare de la Petromidia, se mai arata in comunicat."Parteneriatul strategic va aduce beneficii pentru KMG NC, CEFC si KMG International si va stabili cadrul necesar pentru viitoarele proiecte comune, contribuind la cresterea economica si sociala in zonele in care aceste proiecte vor urma sa fie implementate, cele mai multe dintre ele fiind in Romania. Sustinem ferm toate angajamentele noastre derivate din Memorandumul de Intelegere cu statul roman, inclusiv stabilirea unui Fond de Investitii Romano-Kazah in valoare de pana la 1 miliard de dolari, in functie de conditiile de piata in cursul perioadei de investitie de 7 ani", se precizeaza in comunicat.KMG International sustine ca a identificat deja o serie de proiecte profitabile pentru Fondul de Investitii- extinderea retelei de statii de carburanti de pe piata locala, construirea unei noi centrale de cogenerare pe platforma Petromidia si continuarea investitiilor in sectorul de upstream - pentru a genera beneficii in mod direct si indirect pentru economia Romaniei, pentru comunitatile in care aceste proiecte vor fi implementate, inclusiv crearea unui numar de aproximativ 2.000 de locuri de munca in cadrul diferitelor etape ale proiectelor."Pentru a accelera aceste proiecte, KMG International este preocupata de procedurile administrative luate de catre Guvernul Romaniei, care vor permite implementarea proiectelor", se incheie comunicatul.Reamintim ca joi KMG International NV (KMGI), actionarul majoritar al Rompetrol Rafinare, anunta ca negocierile dintre compania nationala KazMunayGas din Kazakhstan si compania chineza CEFC (China Energy Company Limited) au ajuns in etapa finala. Negocierile vizeza vanzarea a 51% din actiunile KMG International NV catre compania chineza. In acest fel, chinezii vor ajunge sa controleze Rompetrol Rafinare alaturi de KMG International. Ramane de vazut cum vor mai fi puse in aplicare prevederile controversatului memorandum semnat in februarie 2013 intre statul roman si actionarii kazahi, referitor la datoria de 600 de milioane de dolari.