Producatorul de energie termica CET Govora a intrat pe profit

"Ca efect al masurilor implementate de administratorul judiciar, constand in principal in: denuntarea si renegocierea a peste 100 contracte care au generat venituri suplimentare de peste 38 miloane lei, in special din cresterea preturilor utilitatilor energetice furnizate catre Oltchim si Uzinele Sodice Govora, reduceri de peste 13 milioane lei din renegocierea preturilor de achizitie la materiale, echipamente, furnituri, servicii, reducerea cu 12 milioane lei a fondului de salarii, (consecinta disponibilizarii a 282 angajati), redefinirea si optimizarea fluxurilor si proceselor de productie, CET Govora a reusit dupa 5 ani sa reintre pe profit. Astfel, de la 2 milioane lei profit inregistrat pe septembrie, urca la 3.4 milioane lei la octombrie si 3.6 milioane lei in noiembrie. Si disponibilul bancar a crescut de la 170 mii lei la 9 mai la 43 milioane lei la 30 noiembrie2016. De la deschiderea insolventei si pana in prezent s-au achitat peste 180 milioane lei datorii comerciale si fiscale curente, creind, astfel, premise favorabile pentru implementarea cu succes a unui plan de reorganizare", a declarat Remus Borza coordonatorul Euro Insol.Dintre cele 7 termocentrale pe carbune functionale azi in Romania doar CET Govora inregistraza profit. Pierderile cumulate ale CE Hunedoara si CE Oltenia depasesc 2 miliarde lei.