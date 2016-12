Complexul Energetic Hunedoara sustine ca societatea poate ajunge in colaps daca nu intra mai repede in insolventa

"S.CEH-SA Petrosani: Dosarul nr. 5277/97/2016 a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara la data de 29.11.2016, termenul de judecata acordat fiind 12.12.2016. La acest termen, urmare cererii de interventie a Sindicatului Noroc Bun, prin Jurca Stefan Adrian, s-a acordat un nou termen, la data de 14.12.2016. Prin cererea sa, Jurca Stefan Adrian, in numele Sindicatului Noroc Bun, se opune intrarii in insolventa a Societatii Complexul Energetic Hunedoara fara a prezenta argumente legale si temeinice. (...) Astazi, 19.12.2016, in ciuda faptului ca instanta a respins ca INADMISIBILA cererea de interventie a Sindicatului Noroc Bun, din cauza demersurilor acestuia a fost stabilit un nou termen de judecata la data de 27.12.2016", se arata intr-un comunicat al companiei."Avand in vedere faptul ca situatia financiara si economica a societatii se agraveaza cu fiecare zi in care lipsa de lichiditati face imposibila achizitionarea materiilor prime si materialelor de stricta necesitate si fara de care societatea nu va mai putea continua sa extraga carbune, sa produca energie electrica si sa furnizeze agentul termic necesar incalzirii populatiei in Valea Jiului si Municipiul Deva, termenul de 27.12.2016 echivaleaza cu COLAPSUL SOCIETATII. In acest context, a fost depusa o cerere de preschimbare a termenului, care poate reprezenta ultima sansa pentru oferirea protectiei insolventei atat Societatii Complexul Energetic Hunedoara cat si salariatilor ei", se mai precizeaza in comunicat.CE Hunedoara s-a mai aflat de doua ori in insoleventa. In luna noiembrie, Curtea de Apel Alba Iulia a solutionat apelurile formulate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorul sindic al Tribunalului Hunedoara in dosarul de insolventa al Complexului Energetic Hunedoara (CEH) si a respins cererea privind deschiderea procedurii insolventei. A fost pentru a doua oara cand CEH iese din insolventa in acest an, in urma unor decizii ale Curtii de Apel Alba Iulia. CEH a mai fost in procedura de insolventa in perioada 7 ianuarie- 3 mai 2016, in urma unei sentinte a Tribunalului Hunedoara. Insa, aceasta sentinta a fost desfiintata de CA Alba Iulia, in urma unei contestatii a Sindicatului "Noroc Bun". Pe 23 iunie a reintrat in insolventa, dupa o noua sentinta a Tribunalului Hunedoara, insa si aceasta a fost contestata la Curtea de Apel Alba Iulia de Sindicatul "Noroc Bun". Saptamana trecuta, Curtea de Apel a admis iar contestatia si astfel CE Hunedoara iese pentru a doua oara din insolventa.In cadrul CEH lucreaza circa 6.000 de angajati la termocentralele Mintia si Paroseni, precum si la minele de carbune Lonea, Livezeni, Lupeni si Vulcan din Valea Jiului.CEH are datorii totale de 1,5 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei catre Ministerul Finantelor Publice.