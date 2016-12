Ministerul Energiei paseaza noului Guvern raspunderea in privinta proiectului reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda

"Avand in vedere complexitatea proiectului si angajamentul statului roman pe termen lung, aspectele stabilite ca urmare a derularii negocierilor, trebuie concretizate prin decizii asumate la nivelul institutiilor statului roman. Implicarea si asumarea institutiilor statului roman trebuie realizata la nivel contractual, inclusiv prin semnarea unui acord intre cele doua state implicate in derularea proiectului si prin mandatarea companiilor implicate in derularea etapelor urmatoare", se precizeaza in comunicat.Potrivit acestuia, ca urmare a Memorandumului aprobat de Guvern si a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor numarul 8 din data de 17.10.2016 a SN Nuclearelectrica SA, reprezentantii institutiilor statului roman si ai companiilor implicate au continuat in cadrul Comisiei negocierile asupra Documentelor Investitiei aferente ultimei etape a Procedurii de Selectie (Acordul Investitorilor si Actul Constitutiv ale noii companii de proiect) in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, pana la data de 20 decembrie 2016, in conformitate atat cu prevederile Memorandumului de Intelegere, cat si cu decizia actionarilor.In prezent, in cadrul Comisiei reprezentand interesele partii romane, negocierile aferente ultimei etape a Procedurii de Selectie care vizau Acordul Investitorilor si Actul Constitutiv ale noii companii de proiect au condus la stabilirea unor aspecte clare in ceea ce priveste atributiile si responsabilitatile companiilor implicate, SNN si China General Nuclear Power Corporation, se mai arata in comunicat.Actionarii Nuclearelectrica au decis in octombrie sa extinda pana pe 20 decembrie 2016 negocierile cu China General Nuclear Power Group (CGNPC) pentru un acord asupra investitiei privind reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda. Nu este prima extindere a negocierilor, o decizie asemanatoare fiind luata si in vara, negocierile fiind extinse cu patru luni.La inceputul lunii noiembrie, Fondul Proprietatea a transmis un comunicat de presa prin care arata ca proiectul privind constructia Reactoarelor 3 si 4, care ar urma sa fie facut cu o companie chineza, este nefezabil si ar putea crea mari prejudicii actionarilor Nuclearelectrica in cazul in care este continuat, avand in vedere situatia actuala a pietei energiei electrice, precum si prognozele pe termen lung. Potrivit unor declaratii publice ale reprezentantilor Ministerului Energiei, acest proiect va recupera valoarea investitiei doar la un pret al energiei electrice de 82 de euro/MWh, in timp ce pretul actual pe piata OPCOM este mult mai mic, respectiv 35-40 de euro/MWh. Aceasta diferenta de pret arata clar ca proiectul este nefezabil, se mai arata in comunicat.Fondul Proprietatea a criticat si decizia Ministerului Energiei de a vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor companiei Nuclearelectrica din data de 17 octombrie impotriva propunerii referitoare la intocmirea unui raport privind sumele cheltuite pana in acest moment de companie cu proiectul privind constructia Reactoarelor 3 si 4.