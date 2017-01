Ministrul energiei: Estimam ca vom ajunge la un consum istoric de gaze/ Bulgaria ne-a solicitat ajutor de urgenta pe furnizarea de energie electrica, dar nu-i putem ajuta

Consumul de gaze naturale ar putea ajunge la un nivel istoric, in aceste zile geroase, sustine ministrul energiei Toma Petcu. Acesta a declarat luni ca nivelul consumului ar putea depasi 72 milioane de metri cubi. Nivelul maxim inregistrat pana acum a fost de 71,2 milioane metri cubi, sustine Toma Petcu. Acesta a mai spus ca Bulgaria a solicitat Romaniei ajutor de urgenta pe furnizarea de energie electrica, dar a fost refuzata."Tinand cont de situatia delicata in care se poate afla Romania, nu ne-am asumat acest lucru si le-am comunicat ca nu putem sa-i ajutam. Ungaria, inca de acum doua zile, a dispus ca pentru perioada scurta sa sisteze exportul", a precizat Petcu.Potrivit ministrului, 26 milioane de metri cubi de gaze vor fi asigurate din rezerve, 28 de milioane de metri cubi din productia curenta, iar 16 milioane de metri cubi din importuri.Ca masura in vederea limitarii consumului de gaze, centralele ELCEN, Brazi si Galati vor functiona in aceste zile pe pacura, pentru producerea energiei electrice si termice, a mai anuntat Toma Petcu.Acesta considera ca poate fi asigurat necesarul de consum energetic in urmatoarele zile, chiar daca se anunta cod portocaliu de ger in 36 de judete.