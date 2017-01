Ministrul Energiei: Debitul Dunarii ne ingrijoraza

Potrivit acestuia, exista rezerve in lacuri, acumulate de-a lungul timpului, putand fi folosite in cazul in care este nevoie de capacitati suplimentare de productie a energiei electrice. Toma Petcu sustine ca debitul scazut al Dunarii nu creeaza probleme centralelor nucleare de la Cernavoda.Ministrul energiei a mai spus ca in cursul serii de luni a fost un varf de consum al energiei electrice de 9.700 MW, insa nu au existat probleme de productie. Dimpotriva, ar fi existat un excedent de 400 MW, care s-a dus la export. De asemenea, pe partea de gaze naturale, a fost inregistrat un varf de consum de 72,4 milioane metri cubi. Pentru urmatoarea noapte sunt asteptate aceleasi varfuri de consum.Toma Petcu a mai afirmat ca va fi viscol puternic in zona Dobrogei, potrivit prognozelor meteo, si este posibil sa existe deconectari de la energia electrica. Acesta a precizat ca poate fi asigurata productia de energie hidro, deoarece exista rezerve in lacuri, insa exista ingrijorari. "Am luat legat cu Enel Dobrogea si Electica Muntenia si le-am spus sa fie pregatiti", a spus Petcu. Acesta a precizat ca exista o productie mare pe zona energiei eoliene. "Odata cu reconectarea tuturor eolienelor, incepem sa avem productie mare si pe eolian. Daca ieri dimineata vorbeam de 400 MW, in acest moment suntem la 1.500 MW si estimam sa ajungem la 2.000 MW".Ministrul energiei a mai afirmat ca centralele ELCEN, Brazi si Galati vor ramane in continuare pe pacura pentru producerea energiei electrice si termice. In ceea ce priveste grupurile de la Complexul Energetic Oltenia, ministrul este nemultumit de faptul ca transportul de carbune catre centrale prezinta probleme, in conditiile in care exista stocuri in mine. "M-a nemultumit si analizat ce s-a intamplat la CE Oltenia. Stocul de carbune in mina este foarte bun. Din pacate, transportul catre centrale nu a fost optimizat (...)Vom face o analiza sa vedem de ce acesti oameni care au condus si au fost responsabili de acest lucru nu au evaluat si nu au mers si pe o situatie in care ar putea sa functioneze la o capacitate maxima, cu toate grupurile", a precizat Petcu.