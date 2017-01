Nuclearelectrica: Unitatea 1 de la Cernavoda va fi desincronizata controlat de la Sistemul Energetic National, pentru unele lucrari

SN Nuclearelectrica SA anunta ca a decis in mod conservativ desincronizarea de la Sistemul Energetic National a Unitatii 1 a CNE Cernavoda, incepand cu ora 22:00, in seara zilei de 10 ianuarie 2017. Potrivit companiei, desincronizarea controlata si planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda se realizeaza pentru efectuarea unor lucrari de desensibilizare a sistemului de excitatie al generatorului Unitatii 1 pentru a evita eventuale declansari automate ale sistemului pe fondul unor perturbatii meteo, asa cum s-a intamplat pe 8 noiembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017.Lucrarea consta in implementarea unei modificari a sistemului de excitatie al generatorului Unitatii 1, prin inlocuirea unei cartele electronice cu o cartela de tip nou, reproiectata, care filtreaza mai eficient perturbatiile induse de conditiile meteo severe, precizeaza Nuclearelectrica.Lucrarile de desensibilizare a sistemului de excitatie vor avea o durata aproximativa de 8 ore si Unitatea 1 va fi resincronizata la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 11.01.2017.Anterior adoptarii deciziei opririi planificate, SNN s-a asigurat ca nu va exista un impact negativ al acestei opriri asupra functionarii in siguranta a Sistemului Energetic National in noaptea de 10-11 ianuarie 2017, necesarul de consum fiind asigurat.Lucrarile la sistemul de excitatie al generatorului se vor desfasura conform procedurilor centralei, fara impact advers asupra personalului, securitatii centralei, populatiei si mediului inconjurator, mai precizeaza Nuclearelectrica.