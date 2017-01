Organizatia PATRES: Cota obligatorie de certificate verzi de 8,3% garantează falimentul producatorilor de energie regenerabila

Potrivit acestuia, asociatiile de profil au semnalat inca din vara anului 2016 ca "instituirea unei cote de 8,3% in 2017 va reprezenta lovitura de gratie data producatorilor de energie din surse regenerabile care se vad azi pusi in fata unui faliment sigur, care va genera actiuni in instanta impotriva statului roman pentru recuperarea prejudiciilor cat si retragerea capacitatilor din productie cu consecintele de rigoare asupra indeplinirii tintelor asumate de Romania pentru anul 2020".Cu toate acestea, Guvernul a preferat sa opteze pentru propunerea ANRE privind instituirea unei cote obligatorii de certificate verzi mult reduse, de 8,3% pentru 2017, sub nivelul celei din 2016 si mult sub nivelul cotei de 18% prevazuta in Legea 220, lege in baza careia s-au facut investitiile in sectorul regenerabilelor, astfel incat impactul certificatelor verzi in factura de energie a consumatorului final sa nu creasca, se mai precizeaza in comunicat. "Este de inteles grija autoritatilor pentru populatie, insa nu putem fi de acord cu modul in care se actioneaza, preferandu-se sacrificarea indeosebi a producatorilor mici si mijlocii din sectorul regenerabilelor", sustine PATRES."Industria energiei regenerabile nu mai are cum sa reziste inca un an cu o cota care sa duca la un grad foarte mic de absorbtie a certificatelor verzi, fapt care va amplifica si mai tare distorsiunile majore in piata si pierderile uriase inregistrate de producatori si furnizori. Consideram ca un val de falimente va cuprinde intreg sectorul daca aceasta cota, de 8,3%, va fi implementata pe parcursul intregului an 2017 si facem un apel la actualul Guvern, sa modifice in regim de urgenta Legea 220, pentru a evita falimentul in masa a investitorilor din sectorul regenerabilelor", a declarat Viorel Lefter, Presedinte PATRES.Imaginea dezastrului din sectorul regenerabilelor este prezentata inclusiv de ANRE, care recunoaste ca aprobarea cotei de 8,3% propusa va determina valorificarea a mai putin de 40% din certificatele verzi aflate in piata in 2017.Avand in vedere aprobarea Comisiei Europene pentru modificarile la schema de suport, transmisa autoritatilor romane in data de 16 decembrie 2016, PATRES isi exprima speranta ca aceasta cota obligatorie de 8,3% va fi una provizorie, pana la aprobarea proiectului de OUG care modifica Legea 220 de catre actualul Guvern.PATRES considera ca, in lipsa unor decizii ferme din partea autoritatilor, dezastrul din sectorul regenerabilelor se adanceste.In acest moment, conform datelor OPCOM, 8.225.982 certificate verzi sunt in exces si nu au cumparator in piata certficatelor verzi, mai arata organizatia PATRES. Conform Ordinului ANRE 119/2016 prin care se aproba cota de certificate verzi pentru 2017, se vor emite 26.484.205 certificate verzi din care doar 13.311.115 certificate verzi sunt sustinute de cota in acest an. Astfel la finalul anului, 21.537.097 certificate verzi vor fi in exces, totalizand o valoare de 2.8 miliarde RON, pentru care producatorii platesc impozit in avans in valoare de 448 milioane RON, desi aceste certificate sunt nevandabile. "Tocmai acest impozit platit in avans va genera insolventa producatorilor, astfel incat se poate spune ca schema de sprijin prin certificate verzi este un ajutor de stat care impinge producatorii spre insolventa si faliment!", mai precizeaza PATRESPATRES se va adresa, inca din primele zile de mandat, noului ministru al Energiei, Toma Petcu, solicitandu-i sprijinul pentru gasirea si implementarea de solutii pentru energia din surse regenerabile. In acest sens, PATRES solicita un nou act normativ care sa fie promovat in regim de urgenta.Din PATRES fac parte 94 de de companii, producatori de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumuland o putere instalata de peste 800 MW, cu investitii in sectorul energetic din Romania de aproximativ 1,2 miliarde de euro.