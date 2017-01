Corina Popescu, secretar de stat in Ministerul Energiei: Dunarea a ajuns la cel mai mic debit din ultimii zece ani/Consumul de gaze si energie electrica a atins noi recorduri

"Aseara am avut un consum de gaze de 72,3 milioane de metri cubi, maxim, iar pe energie electrica a fost un maxim instantaneu, pentru ca se fac medii orare, cu cativa MW sub 10.000, care iar este considerat un maxim in ultimii 15 ani", a precizat secretarul de stat.In privinta situatiei de pe Dunare, autoritatile incearca sa faca prognoze cat mai exacte. "Incercam sa analizam o prognoza cat mai exacta a nivelului apei pe Dunare, care este la un minim istoric, la valoarea cea mai mica din ultimii 10 ani, acum este in jur de 1.900 de metri cubi pe secunda", a spus Corina Popescu.Aceasta a afirmat ca situatia este sub control in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica a consumatorilor. In acest moment mai sunt doar 2.000 de consumatori ramasi fara curent electric. "De dimineata aveam din nou peste 10.000 de consumatori intrerupti, acum sunt 2.000 si ceva de consumatori, deci peste 8.000 care au fost alimentati", a spus Corina Popescu.Potrivit unui comunicat al Enel, pe parcursul noptii au fost afectate 33 de localitati pe raza judetului Constanta, dar echipele companiei si ale contractorilor au lucrat intens si au restabilit alimentarea in majoritatea zonelor. La ora 16.00, in judetul Constanta au ramas nealimentate o linie electrica aeriena de medie tensiune total, 3 linii de medie tensiune partial si 21 posturi de transformare, fiind afectate 4 localitati ( Viroaga , General Scarisoreanu, Casicea, Tuzla). Intr-o serie de comune ( ex. Movilita) se inregistreaza deranjamente individuale sau colective.