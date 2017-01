Doru Visan, fost director al Termocentralei Paroseni, a fost numit in functia de secretar de stat in Ministerul Energiei, in locul lui Aristotel Marius Jude, care a fost eliberat din functie, potrivit unor decizii ale premierului Sorin Grindeanu, publicate miercuri in Monitorul Oficial.Doru Visan (60 de ani) a fost director al Sucursalei Paroseni, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Potrivit CV-ului, Visan lucreaza la Paroseni din 1984, iar din 1991 a ocupat functii de director in a ocupat functii de conducere in cadrul sucursalei.