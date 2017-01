Ministrul energiei se contrazice singur: Acum doua zile spunea ca stocul de carbune in mine este foarte bun, iar astazi ca ar ajunge doar pentru patru zile

icarea directa a cifrelor. Nu e nevoie de sapte zile ca sa vezi daca ai sau nu stocuri la indemana. Nu avem sincope in alimentarea cu energie sau agent termic, adica stocurile exista si din ele producem energia in varf de sezon rece. Dispecerul Energetic National si Comandamentul de iarna care gestioneaza situatia an de an au acces la aceste date si daca ar fi existat vreo problema ea s-ar fi rezolvat de multa vreme. "Greaua mostenire" e doar o chestiune de discurs politic", a mai spus Grigorescu intr-o postare pe Facebook.

Ministrul energiei Toma Petcu a lansat la adresa fostei guvernari, spunand ca a pregatit prost perioada de iarna si "s-a ajuns la situatia de a fi tot timpul la limita stocului de carbune, riscand chiar oprirea lor de multe ori". Dar in urma cu doua zile spunea altceva, si anume ca "stocul de carbune in mine este unul foarte bun", fiind probleme doar pe transportul acestuia catre centrale. Care este adevarul?"Stocul de carbune in mine este unul foarte bun, aproape de 400.000- 500.000 de tone. Din pacate transportul acestui carbune catre centrale nu a fost optimizat, n-a fost facut in timp optim", a declarat Toma Petcu pe 10 ianuarie.La inceputul sedintei de Guvern de joi a spus, insa, altceva. "Am observat in acest timp o proasta pregatire in prealabil a perioadei de iarna de catre fostul guvern. In primul rand, stocurile de carbune la centralele termoelectrice. Aici m-as referi la Complexul Energetic Oltenia, unde avem la ora actuala 357.000 de tone. Cu un consum zilnic pe varf orar de 80.000 de tone, ne-ar asigura o durata de functionare doar pentru patru zile. La Complexul Energetic Hunedoara avem la ora actuala in stocuri 30.000 de tone. Cu un consum zilnic de 6.100 de tone pe zi, asta inseamna o functionare de maxim patru zile", a spus ministrul.Acesta a mai afirmat ca "pentru a stabili cum s-a ajuns la situatia de a fi tot timpul la limita stocului de carbune, riscand chiar oprirea lor de multe ori", a dispus Corpului de control sa verifice modul de pregatire a perioadei de iarna in cele doua complexe si in Ministerul Energiei.Fostul ministru al energiei, Victor Grigorescu, i-a dat o replica actualului ministru, spunand ca "stocurile de iarna necesare sistemului energetic exista si ele au fost notificate inclusiv catre guvernul Grindeanu la preluarea mandatului"."Este o naivitate sa credem ca aceste stocuri dispar peste noapte sau se pot constitui la comanda. Stocuri pentru iarna au inceput sa fie acumulate inca din toamna. Discutia pe marginea existentei lor este o chestiune politica si nicidecum profesionala. Cine vrea sa le verifice poate sa o faca prin infiintarea unei comisii sau prin verif