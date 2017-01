Transgaz spune ca au scazut cantitatile de gaze din conducte, insa nu sunt afectate livrarile catre consumatori. In schimb, ministrul Energiei prezinta cifre contradictorii

"Pentru ziua gaziera de 12.01.2017, starea de echilibru a SNT va fi evaluata in data de 13.01.17. ora 6,00. Pe baza prognozelor efectuate estimam un line-pack de cca. 36,1 mil mc, sistemul fiind in echilibru", a precizat Transgaz, la solicitarea HotNews.ro."Pentru intervalul cu temperaturi foarte scazute s-au inregistrat diminuari ale valorii LP fara a fi afectate livrarile catre consumatori si parametrii operativi de functionare in siguranta a Sistemului National de Transport", a mai aratat Transgaz.Potrivit companiei, in aceasta perioada au fost activate la maximum atat sursele din producta interna cat si sursele din depozitele de inmagazinare subterana si au fost suplimentate considerabil importurile de gaze naturale din Federatia Rusa.Ministrul Energiei Toma Petcu prezinta, insa, alte cifre. "In aceasta perioada cantitatea de gaz din conducte s-a mentinut in limite normale de 38 milioane metri cubi", a spus Toma Petcu, joi, la inceputul sedintei de Guvern. Adica, datele Transgaz arata un volum de 34,5 milioane metri cubi, care indica o stare de dezechilibru, in timp ce ministru vorbeste de un volum de 38 de milioane de metri cubi, adica o valoare normala.