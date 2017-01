Electrica si OMV Petrom au lansat prima statie de incarcare rapida pentru masini electrice

"In Romania, pana acum, s-au facut pasi mici in domeniul electro-mobilitatii. De aceea noi, Electrica si OMV Petrom, ne-am unit eforturile pentru a sustine dezvoltarea infrastructurii de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, pentru ca ne preocupa grija pentru mediu si, totodata, dezvoltarea durabila a Romaniei. Credem ca este doar inceputul a ceea ce noi, la Electrica, numim 'Autostrada Verde' a Romaniei", a declarat Catalin Stancu, CEO al Electrica."Transformarile si tendintele din domeniul energetic si al mobilitatii sunt subiecte pe care le urmarim indeaproape. Chiar daca piata masinilor electrice este, deocamdata, in faza incipienta, iar in urmatoarea decada hidrocarburile vor continua sa fie principala sursa de energie la nivel mondial, ne dorim sa adoptam tehnologii noi care sa sustina dezvoltarea continua a gamei de produse si servicii pe care o oferim, continuand astfel sa oferim servicii si experiente de inalta calitate clientilor nostri", a spus, la randul sau, Adrian Nicolaescu, retail manager in cadrul OMV Petrom.In fiecare dintre cele patru statii OMV din Bucuresti, precum si la sediile Electrica si OMV Petrom, vor fi instalate statii de incarcare rapida pentru vehicule electrice, acestea avand capacitatea maxima de alimentare de 50kWh.Prin aceste statii cu incarcare rapida, un autovehicul 100% electric poate incarca 80% din capacitatea acumulatorului, in doar aproximativ 20 de minute, fata de 7-8 ore cat ar dura la o priza non-dedicata acestui serviciu.Potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile, in anul 2015 s-a dublat numarul masinilor electrice si hibrid noi vandute in Romania la 495, fata de 236, in 2014.