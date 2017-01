Transelectrica a notificat ministerele Energiei si Economiei ca Romania este in situatie iminenta de criza energetica

"Hotararea este o masura preventiva si temporara care poate fi aplicata doar in conditiile aparitiei unei situatii de criza pe piata de energie in perioada urmatoare (16 ianuarie - 15 februarie 2017) si doar daca este amenintata siguranta populatiei ori a Sistemului Electroenergetic", a precizat Ministerul Energiei, intr-un comunicat.Miercuri, 11 ianuarie, compania de stat Transelectrica, un monopol al transportului de energie electrica, a notificat oficial Ministerul Energiei, Ministerul Economiei si Autoritatea Natiionala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) "cu privire la iminenta aparitiei unei situatii de criza in functionarea SEN".Notificarea a fost argumentat\a de factori precum dprognozele meteorologilor, care indica un nou interval de vreme severa in perioada imediat urmatoare (17 - 20 ianuarie 2017), de deficitul de energie electrica inregistrat din cauza reducerii nivelului Dunarii, debitul acesteia atingand minim fara precedent in ultimii ani (circa 1.800 mc/s), dar si de scaderea rezervelor de apa din marile acumulari hidroenergetice ca urmare a utilizarii acestora la echilibrarea sistemului.Un alt factor a fost deficitul semnificativ de energie electrica din statele vecine, pe fondul valului de frig care a cuprins regiunea inca din 6 ianuarie.Romania inregistreaza in aceste zile consumuri mari de gaze naturale, de peste 70 de milioane de metri cubi pe zi, si de energie electrica, de peste 9.500 MW la varfurile de consum.In aceasta situatie, productia de electricitate in parcurile eoliene este deficitara, iar aprovizionarea centralelor pe carbune din Oltenia si Hunedoara a fost ingreunata din cauza transportului dificil al carbunelui.Ministerul Energiei sustine ca s-au inregistrat defectiuni asupra capacitatii de productie a unor grupuri energetice.Ministerul Energiei precizeaza ca, in conformitate cu Legea energiei, este obligat sa dea curs notificarii operatorului de transport si sistem.Ministrul Energiei, Toma Petcu, a prezentat joi, in cadrul sedintei de Guvern, o analiza privind functionarea Sistemului Energetic National, urmare a parcurgerii a sase zile de varf de iarna, marcate de consumuri istorice de gaze naturale cat si de energie electrica.Ministrul Energiei sustine ca adoptarea Hotararii ¬nu inseamna deloc aplicarea imediata a acesteia¬, ci un plan B la care autoritatile pot apela ¬in cazul in care situatia o cere¬.¬Experienta ultimei perioade cu consumuri istorice de gaze naturale si energie electrica ne obliga sa nu trecem usor peste acest episod si sa gandim solutii pentru eventuale situatii similare, poate chiar mai grave. Hotararea de astazi poate fi tradusa intr-un singur fel: nevoia de a avea cadru legal, la care sa apelam doar atunci cand populatia si integritatea sistemului ar putea fi in pericol. Orice tara care isi respecta populatia pozitioneaza siguranta acesteia inaintea orcarei marje de profit¬, a afirmat Petcu.Hotararea aprobata joi ii permite Transelectrica sa poata pune in aplicare, ¬doar in cazul unei situatii de criza¬, masuri graduale de siguranta, in functie de nivelul amenintarii.Aceste masuri presupun, intre altele, trecerea centralelor pe combustibil alternativ (pacura) pentru siguranta functionarii atat a retelei de transport de energiei electrica cat si a retelei de transport a gazelor naturale.¬Masura s-ar aplica strict in situatia in care Romania ar inregistra un deficit de gaze naturale¬, arata comunicatul.Masurile permit reducerea sau anularea exporturilor de nergie electrica.¬Aceasta masura s-ar aplica in situatia in care, desi exista capacitate disponibila la export, resursele ar fi limitate si ar risca sa nu poata asigura necesitatile de consum ale populatiei¬, precizeaza Ministerul Energiei.Aceasta masura nu ar afecta contractele anterioare ale companiilor romanesti, ci ar impiedica doar realizarea de exporturi suplimentare.Totusi, actul normativ permite si reducerea sau anularea exporturilor notificate.¬Masura este menita sa protejeze populatia de riscul intreruperii alimentarii cu energie electrica si ar presupune interventia operatorului de transport si sistem asupra tranzactiilor angajate de energie electrica la export¬, precizeaza oficialii Ministerului Energiei.In caz de criza energetica, actul normativ paermite si reducerea consumului de energie electrica pentru companii.¬Precizam ca limitarea nu ar afecta populatia, aceasta fiind aplicata doar in zona industriala prin restrictionarea consumului la o putere minima tehnologica¬, arata ministerul.Hotararea a fost realizata in acord cu o directiva europeana ce permite unui stat membru, in cazul unei crize subite pe piata energiei, care poate ameninta siguranta sau securitatea persoanelor, sa ia temporar masuri de salvgardare necesare.