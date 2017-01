Strania poveste a unei Hotarari aprobate de Guvernul Grindeanu, fara nicio ora de dezbatere publica. Cum ar putea fi interzise exporturile de energie, invocandu-se o iminenta criza energetica

Ministrul energiei Toma Petcu a spus, potrivit unui comunicat de presa, ca "adoptarea Hotararii nu inseamna deloc aplicarea imediata a acesteia ci un plan B la care putem apela in cazul in care situatia o cere".In orice caz, actul normativ este doar o Hotarare, nu o Ordonanta de Urgenta. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala prevede ca Hotararile de Guvern trebuie sa se afla in dezbatere publica cel putin 10 zile. Vezi aici Legea.La inceputul sedintei de Guvern, Toma Petcu a anuntat ca va cere suplimentarea ordinii de zi cu o Hotarare de Guvern, fara sa precizeze despre ce este vorba. Pe site-ul ministerului nu se afla niciun nou proiect de act normativ in dezbatere. HotNews.ro a aflat pe surse ca se incearca aprobarea unui proiect de HG pentru interzicerea exporturilor de energie electrica.Conform prevederilor europene, pot fi interzise temporar exporturile, doar in situatii de criza. Deocamdata, aceasta criza nu a aparut.HotNews.ro a cerut Ministerului Energiei detalii despre actul normativ care urma sa fie aprobat, in conditiile in care nu exista nicio informatie oficiala despre continutul acestuia. La inceput, reprezentantii Ministerului Energiei au spus ca nu stiu despre ce este vorba. In urma insistentelor HotNews.ro, au precizat ca vor veni cu detalii la sfarsitul sedintei de Guvern. La finalul sedintei, Guvernul a transmis un comunicat cu actele normative aprobate. Cel al Ministerului Energiei nu se regasea pe lista, ceea ce ar fi insemnat ca nu a fost aprobat. Totusi, HotNews.ro a solicitat Ministerului Energiei sa spuna oficial daca a fost sau nu aprobat. Abia dupa lungi insistente, la miezul noptii, Ministerul Energiei a recunoscut existenta acestui act normativ si a transmis presei un comunicat.Comunicatul spune ca Ministerul Energiei a dat curs unei notificari a Transelectrica pentru aprobarea Hotararii de Guvern, care ar fi invocat iminenta aparitie a unei situatii de criza in functionarea Sistemului Energetic National.Pentru saptamana viitoare se anunta ninsori, insa temperaturile sunt apropiate de cele normale, nu se va mai ajunge la gerurile cumplite de acum cateva zile. Potrivit comunicatului, s-a creat cadrul legal pentru anularea exporturilor de energie electrica si limitarea in transe a consumului de energie electrica.Zilele trecute, in contextul unor geruri cumplite,Abia dupa ce va fi publicat in Monitorul Oficial vor fi lucrurile mai clare. Deocamdata, singura informatie oficiala legata de acest act normativ este acel comunicat de presa, emis presei dupa multe insistente."Hotararea a fost adoptata in baza Legii 123/2012, art 24, care transpune in legislatia romaneasca Directiva Europeana 2009/72/CE. Articolul 42 din Directiva prevede ca in cazul unei crize subite pe piata energiei, care poate ameninta siguranta sau securitatea persoanelor, aparatelor, instalatiilor si integritatea sistemului, un stat membru poate lua temporar masurile de salvgardare necesare", se mai arata in comunicat.Potrivit comunicatului, "prin Hotarare a fost creat cadrul prin care Transelectrica, in calitate de operator de transport si de sistem in domeniul energiei electrice, poate pune in aplicare, doar in cazul unei situatii de criza, masuri graduale de siguranta, in functie de nivelul amenintarii, cum ar fi:Trecerea centralelor pe combustibil alternativ (pacura) pentru siguranta functionarii atat a retelei de transport de energiei electrica cat si a retelei de transport a gazelor naturale. Masura s-ar aplica strict in situatia in care Romania ar inregistra un deficit de gaze naturale.Reducerea /anularea capacitatii disponibile de interconexiune pe directia de export. Aceasta masura s-ar aplica in situatia in care, desi exista capacitate disponibila la export, resursele ar fi limitate si ar risca sa nu poata asigura necesitatile de consum ale populatiei. Aceasta masura nu ar afecta programele de schimb anterioare ale operatorilor economici ci ar impiedica aparitia de exporturi suplimentare fata de acestea.Reducerea/anularea schimburilor notificate pe directia de export. Masura este menita sa protejeze populatia de riscul intreruperii alimentarii cu energie electrica si ar presupune interventia operatorului de transport si sistem asupra tranzactiilor angajate de energie electrica la export.Limitarea in transe a consumului de energie electrica. Precizam ca limitarea nu ar afecta populatia, aceasta fiind aplicata doar in zona industriala prin restrictionarea consumului la o putere minima tehnologica".