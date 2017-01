Ministerul Energiei arunca responsabilitatea asupra Transelectrica in privinta raportarilor ciudate pe carbune, care au starnit panica fara motiv

Practic acum, dupa ce au aparut in presa aceste informatii care contrazic declaratiile lui Petcu, ministerul incearca sa se acopere aruncand resposanbilitatea raportarilor asupra companiei Transelectrica."Stocurile prezentate au fost in conformitate cu cele raportate de Transelectrica in cadrul Comandamentului energetic de iarna, derulat ieri, 12 ianuarie 2017. Mentionam ca in cadrul Comandamentului analiza Dispecerului Energetic National se raporteaza doar la cantitatile de carbune existente deja in depozitele din centrale si care pot fi utilizate imediat. Stocurile aflate in cariere nefiind imediat disponibile intrucat transportul in conditii de iarna dificial poate conduce la intarzieri si sincope, nu sunt luate in calcul de Transelectrica in situatii exceptionale. Ca atare, Sistemul Electroenergetic National se poate baza cu certitudine pentru o functionare fara intrerupere doar pe stocurile de circa 350.000 de tone de carbune existente in depozitele centralelor", se arata intr-un comunicat al Ministerului, transmis cu scopul de a justifica raportarile incorecte.Ceea ce nu spune ministerul e ca si stocurile din mine pot fi folosite, pe masura ce se epuizeaza cele din centrale, insa doar cand este nevoie. In plus, se poate folosi si productia curenta. Perioada de ger cumplit a trecut, iar situatia a revenit la normal.Reamintim ca ministrul energiei Toma Petcu a prezentat in sedinta de joi a Guvernului situatia legata de stocurile de carbune ca fiind dezastruoasa. Cu doua zile inainte de sedinta, Petcu a spus ca "stocul de carbune in mine este unul foarte bun". La sedinta de Guvern a spus s-a ajuns la limita stocului de carbune, la Complexul Energetic Oltenia existand doar 357.000 tone, care ar ajunge doar pentru patru zile, "cu un consum zilnic pe varf orar de 80.000 de tone". Insa, un raport al CE Oltenia, un document obtinut initial de Realitatea TV, arata altceva: pe data de 12 ianuarie, ora 7.00, stocurile erau de 816.300 tone, nu de 357.000 tone, cum a spus ministrul.Raportul CE Oltenia arata ca in depozitele termo se aflau 366.000 tone, la directia miniera 401.900 tone, iar in navete aflate in traseu alte 48.400 tone.Ministrul Toma Petcu trebuie sa ofere explicatii legate de faptul ca a prezentat o situatie dezastruoasa in sectorul energetic, cand cifrele arata altceva.Reamintim ca la inceputul sedintei de Guvern, Toma Petcu a afirmat ca s-a ajuns la limita stocului de carbune, riscand chiar oprirea lor de multe ori.In aceste conditii, apare intrebarea cat de real este riscul iminent de aparitie a unei situatii de criza energetica, invocat de Ministerul Energiei pentru aprobarea pe sest a unui proiect de Hotarare de Guvern privind interzicerea exporturilor de energie electrica. Care este miza declansarii unei panici generale legate de siguranta energetica?