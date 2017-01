Dupa ce a creat o criza energetica artificiala, Guvernul Grindeanu a publicat in Monitorul Oficial hotararea prin care pot fi blocate exporturile de energie electrica

Ce prevede Hotararea de Guvern



Toma Petcu a prezentat in sedinta de joi a Guvernului situatia legata de stocurile de carbune ca fiind dezastruoasa, contrazicandu-si propriile declaratii. Cu doua zile inainte de sedinta, Petcu a spus ca "stocul de carbune in mine este unul foarte bun". In cursul zilei de vineri a aparut un document al Complexului Energetic Oltenia care demonstra ca declaratiile ministrului de joi nu erau reale. La sedinta de Guvern, ministrul a spus s-a ajuns la limita stocului de carbune, la Complexul Energetic Oltenia existand doar 357.000 tone, care ar ajunge doar pentru patru zile, "cu un consum zilnic pe varf orar de 80.000 de tone". Insa, un raport al CE Oltenia, un document obtinut initial de Realitatea TV, arata altceva: pe data de 12 ianuarie, ora 7.00, stocurile erau de 816.300 tone, nu de 357.000 tone, cum a spus ministrul.In plus, in urma cu cateva zile, in plina perioada de ger cumplit, Toma Petcu spunea ca Romania a inregistrat excedent de productie de energie electrica, surplusul fiind exportat.Ulterior, Ministerul Energiei a incercat sa arunce responsabilitatea raportarilor pe carbune asupra Transelectrica. Ministerul sustine ca Toma Petcu a prezentat cifre raportate de Transelectrica in privinta stocurilor de carbune existente in Complexul Energetic Oltenia. Potrivit ministerului, Transelectrica ar fi raportat doar stocurile din centrale, nu si cele aflate in mine, si de aceea ar aparut diferente intre ce a declarat Toma Petcu si ce a prezentat CE Oltenia.De altfel, pentru a justifica Hotararea de Guvern, ministerul a transmis un comunicat de presa prin care sustine ca Transelectrica a trimis pe 11 ianuarie o notificare prin care arata ca este iminenta aparitia unei situatii de criza in functionarea Sistemului Energetic National. Insa si aici apare o contradictie. Ministrul energiei Toma Petcu a spus, potrivit unui comunicat de presa, ca "adoptarea Hotararii nu inseamna deloc aplicarea imediata a acesteia ci un plan B la care putem apela in cazul in care situatia o cere". Practoc, pe de-o parte, este invocata o situatie de criza iminenta, iar pe de alta parte, ministrul spune ca adoptarea Hotararii nu inseamna deloc aplicarea imediata, ci doar un plan B in cazul in care situatia o cere.In motivare se spune ca s-a avut "in vedere deficitul major de energie electrica generat de reducerea nivelului de apa din Dunare, raurile si lacurile interioare, cresterea consumului de gaze naturale in vederea asigurarii incalzirii populatiei in conditii de temperaturi foarte scazute, precum si dificultatea asigurarii livrarilor de carbune si gaze naturale si a utilizarii pacurii in conditii de ger si viscol".In perioada 16 ianuarie -15 februarie 2017, in cazul materializarii situatiei de criza pe piata de energie si daca este amenintata siguranta fizica ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalatiilor ori integritatea Sistemului electroenergetic national, Transelectrica, in calitate de operator de transport si de sistem in domeniul energiei electrice, poate pune in aplicare urmatoarele masuri de siguranta, in urmatoarea ordine de prioritate:a) cresterea rezervelor tehnologice de sistem din unitatile de productie care pot functiona pe combistibil alternativ, de exemplu pacura, in vederea utilizarii acestora, dupa cazb) reducerea/anularea capacitatii disponibile de interconexiune pe directia de exportc) reducerea/anularea schimburilor notificate pe directia de exportd) limitarea in transe a consumului de energie electrica in conditii stabilitate prin Normativul de limitare a consumului de energie electrica, pe transe, in situatii de criza aparute in functionarea Sistemului electroenergetic nationalNecesitatea si momentul aplicarii efective a masurilor se stabilesc de Transelectrica, cu informarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si a Ministerului Energiei, in calitate de minister de resortTranselectrica are obligatia anuntarii participantilor la piata de energie electrica, cu cel putin 24 de ore inainte, despre aplicarea efectiva a masurilor.