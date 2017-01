RWEA: Industria eoliana a generat 13,8% din productia de electricitate, in perioada 6-15 ianuarie

In perioada 6-15 ianuarie 2017, cand autoritatile au emis coduri galbene si portocalii pe scara larga din cauza vremii rele, in Romania s-au produs 2,15 TWh, din care 1,91 TWh au reprezentat consumul brut de electricitate. In aceeasi perioada industria eoliana a generat 0,30 TWh, ceea ce face ca proportia acestei tehnologii sa fie de 13,83% din intreaga productie de electricitate si de 15,5% in cazul consumului brut de electricitate, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA).Potrivit acestuia, in contextul ultimelor zile, cand s-au inregistrat temperaturi foarte scazute la scara intregii Romanii, iar consumul de energie electrica a inregistrat sporuri considerabile, industra eoliana a demonstrat din nou ca este un participant cheie pe piata de electricitate din Romania.In acest interval industria eoliana a inregistrat variatii, cu varfuri in 6, 7 si 14 ianuarie cand peste o cincime din productia de electricitate a Romaniei a fost furnizata de aceasta tehnologie."Intr-o perioada cu costuri mari asociate consumului de combustibil fosil, energia eoliana participa la reducerea semnificativa a acestui consum, respectiv a costurilor asociate, oferind sistemului energetic o energie curata, fara emisii de gaze cu efect de sera. Conform datelor furnizate de platforma Electricity Map ( http://electricitymap.tmrow.co ), care ofera in timp real date referitoare la mixul de productie a electricitatii si a emisiilor de dioxid de carbon asociate, se poate constata ca Romania este comparabila cu Germania, Marea Britanie si alte tari cu ambitii foarte mari in procesul de decarbonizare. Astfel, cu politici adecvate si concrete de sustinere, consideram ca Romania ar putea atinge un mix energetic mai curat si mai ieftin, investitia in surse regenerabile de productie dovedindu-se inca odata o investitie strategica pentru siguranta si buna functionare a sistemului energetic", se mai arata in comunicatul RWEA.Asociatia RWEA are 53 de membri care reprezinta producatori de energie eoliana, producatori de echipamente, dezvoltatori de proiecte, firme de maintenanta, case de avocatura, banci, traderi de energie.