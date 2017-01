Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM a crescut cu 80% fata de inceputul anului, pe fondul zilelor geroase

Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a ajuns vineri dimineata la ora 9:00 la un nou record istoric de 550 de lei (122 de euro) pe MWh, cu 80% mai mare fata de pretul inregistrat in primele zile ale acestui an, potrivit datelor de pe site-ul OPCOM, transmite Agerpres.Preturile vor ramane peste 500 de lei pe MWh pe tot parcursul zilei de vineri, pana la ora 20:00.Preturile din Romania sunt egale cu cele de pe bursa din Ungaria pe toata perioada zilei de vineri si cu 20%- 30% mai mari decat pe pietele din Cehia si Slovacia.La ora 9:00, preturile in Romania si Ungaria sunt de 122,28 euro pe MWh, in timp ce in Cehia si Slovacia sunt de 94,26 euro pe MWh. La ora 10:00, pretul in Romania si Ungaria era 120,10 euro pe MWh, iar in Cehia si Slovacia, energia costa 88,57 euro/MWh. Energia cu livrare la ora 12:00 costa in Romania si Ungaria 115,61 euro pe MWh, in timp ce pe pietele din Cehia si Slovacia se tranzactioneaza cu 80,53 euro pe MWh.Precedentul record pe Bursa de la Bucuresti a fost atins joi, cand preturile au ajuns la 500 de lei pe MWh in intervalul orar 15:00 ¬ 21:00.Romania trece printr-o perioada de ger care dureaza de doua saptamani si care a urcat consumul de energie la cote de peste 9.000 de MW, cu un maxim de 9.730 de MW inregistrat marti, 10 ianuarie.Pretul de vineri de pe piata spot este cu 80% mai mare decat inainte de episodul de ger, cand preturile erau in jur de 300 de lei pe MWh.