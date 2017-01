Cine este Iulian-Robert Tudorache, nou secretar de stat in Ministerul Energiei: Consilier, in 2015, al fostului ministru Andrei Gerea, ocazie cu care a primit functii in cinci companii energetice de stat

De profesie avocat, in 2015, anul in care l-a consiliat pe Andrei Gerea, a primit mai multe functii in companii de stat, potrivit unei declaratii de avere completata in iunie 2016. A fost consilierul directorului general al companiei Conpet, functie pentru care a fost platit cu 45.159 lei. A fost si membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN), functie remunerata cu 22.275 lei. De asemenea, a fost membru in Consiliul de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara, de unde a mai castigat 35.633 lei. Nu a ocolit nici Nuclearelectrica de unde a primit inca 27.000 lei, pentru functia de mebru secretariat tehnic. In plus, a fost si membru intr-o comisie de negociere a Hidro-Tarnita, o companie de stat fantoma, functie platita cu alte 20.000 lei. Pentru functia de consilier al ministrului nu a primit decat 5.176 lei.Practic, in 2015 a castigat peste 155.000 lei pentru toate aceste sinecuri. Din asistenta juridica, la cabinetul sau de avocatura, a castigat 25.000 lei in 2015.In declaratia de avere completata in februarie 2015, cand a ajuns consilier al fostului ministru Gerea, a scris ca nu detine bunuri. A notat doar ca a avut doua terenuri, de 919 mp si 508 mp, pe care le-a vandut, in mai 2014, catre o persoana fizica si o firma, cu 100.000 lei, repectiv 18.000 euro. Mai avea un card de credit de 5.000 de euro si un contract de credit de 110.000 euro. Din asistenta juridica a castigat, conform acelei declaratii de avere, 66.524 lei. Insa a mai castigat 12.000 de euro din vanzare de actiuni BCR.In ultima sa declaratie de avere, completata in octombrie 2016, apar in plus doua terenuri forestiere, achizitionate in 2016, de cate 2.000 mp fiecare si o utiliara Nissan, fabricata in 2002.