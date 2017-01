Consiliul Concurentei si ANRE vor analiza de ce s-au dublat preturile la energie si cum a fost manipulata bursa. Ce rol au avut declaratiile alarmiste ale ministrului Energiei, ministrului Economiei si ale Transelectrica

Cum au evoluat preturile la energie, pe piata spot, in luna ianuarie



Ar fi putut influenta declaratiile ministrilor Energiei si Economiei preturile de pe bursa?



In 2012, intr-o situatie similara, seful Transelectrica a fost inlocuit din functie



Niculae Havrilet, seful ANRE, a declarat pentru HotNews.ro ca va incepe o analiza a situatiei. In acest sens, a fost cerut si ajutorul Consiliului Concurentei. Surse din Consiliu au confirmat ca le-a fost cerut sprijinul in vederea realizarii unei analize asupra modului in care s-au format preturile pe bursa OPCOM, in luna ianuarie. Asa cum se intampla in astfel de situatii, unii traderi au avut foarte mult de pierdut, iar altii au castigat.Potrivit datelor, in prima saptamana a saptamana a lunii ianuarie, pretul mediu al energiei pe PZU a fost intre 184,7 lei/MWh si 279,6 lei/MWh, cu varfuri intre 194,1 lei/MWh si 334 lei/MWh. In a doua saptamana, in plina perioada de ger au inceput sa fie lansate, treptat, declaratii alarmiste, insa contradictorii in acelasi timp. Declaratiile erau facute de ministrul Energiei. Preturile au ajuns, in a doua saptamana, pana la o medie de 340 lei/MWh, cu un varf de peste 400 lei/MWh. In a treia saptamana, dupa ce au invocat ministrul energiei si Transelectrica o "iminenta criza a energiei", pretul mediu a urcat la peste 440 lei/MWh, iar varful a depasit 500 lei/MWh. In a patra saptamana, pe 26 ianuarie, a intervenit si Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, care a spus ca perioada de risc din sectorul energetic nu s-a terminat, ca se asteapta noi episoade de ger, iar pretul mare de pe bursa din aceasta perioada se va reflecta in factura consumatorilor. In acelasi timp, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, a spus ca "sistemul ar fi putut sa intre in varful maxim de criza, adica putea sa intre in avarie", in urma cu doua saptamani. Pe 28 ianuarie, pretul mediu a ajuns la 502,9 lei/MWh, cu un varf de 621 lei/MWh. Un pret urias comparativ cu cel de la inceputul lunii."Piata energiei a mers brici, chiar si in perioada de ger napraznic. A fost excedent de energie si am avut loc si de exporturi", au spus surse din domeniul energetic pentru HotNews.ro. Oficial o spune chiar seful ANRE, Niculae Havrilet. "Nu a fost vorba ca nu a mers piata. Am avut flux. Am avut exces de 15% care a fost exportat", a declarat Niculae Havrilet pentru HotNews.ro."Tinand cont de situatia delicata in care se poate afla Romania, nu ne-am asumat acest lucru si le-am comunicat ca nu putem sa-i ajutam. Ungaria, inca de acum doua zile, a dispus ca pentru perioada scurta sa sisteze exportul", a precizat Petcu. Practic, terenul a fost pregatit. Cateva zile mai tarziu, Guvernul a aprobat o Hotarare de Guvern, fara a se afla nicio secunda in dezbatare publica, prin care permite Transelectrica sa sisteze exporturile de energie, daca situatia o cere. Tot atunci, ministrul spunea ca se va ajunge la consumuri record de gaze naturale si de aceea, centralele ELCEN, Brazi si Galati vor functiona pe pacura o perioada, pentru producerea energiei electrice si termice. Ulterior, reprezentantii ELCEN au spus ca doar anumite grupuri au folosit partial pacura."Vom evalua in mod special situatia de pe Dunare, pentru ca in urmatoarele patru zile vom ajunge la un minim de 1.800 mc, ceea ce ne produce o mica problema de productie", a spus Petcu. Ulterior, s-a dovedit ca debitul Dunarii nu a scazut sub 2.000 mc/secunda. Pe de alta parte, ministrul recunostea ca nu au existat probleme de productie, chiar daca s-a ajuns la un consum foarte mare de energie. Dimpotriva, ar fi existat un excedent de 400 MW, care s-a dus la export. In aceeasi zi, ministrul a spus ca "stocul de carbune in mine este unul foarte bun", dar ca ar fi ceva probleme cu transportul lui catre centrale. Atunci, nu a spus nimic si despre stocurile care existau deja in centrale.Nu s-a aflat nicio secunda in dezbatere publica. Inainte de a face acest anunt, ministrul a vorbit despre o situatie de urgenta si despre "o proasta pregatire in prealabil a perioadei de iarna de catre fostul guvern". A spus chiar ca s-a ajuns in "situatia de a fi tot timpul la limita stocului de carbune, riscand chiar oprirea lor de multe ori". Pentru a fi mai convingator a spus ca in centralele termoelectrice ale CE Oltenia s-ar afla doar 357.000 tone de carbune, care ar asigura o durata de functionare de doar patru zile, uitand sa aminteasca si de "stocul foarte bun din mine" despre care vorbise cu doua zile inainte. Aceasta in conditiile in CE Oltenia detine mine de suprafata, unele aflandu-se chiar langa centrale.Hotararea permite Transelectrica sa ia mai multe masuri extreme, precum intreruperea exporturilor de energie, in caz de criza energetica.Raportul CE Oltenia prezenta si stocurile din centrale, si cele din in navetele aflate in traseu. Ulterior, Ministerul Energiei a sustinut ca in cadrul sedintei de Guvern, ministrul Toma Petcu a prezentat cifre raportate de Transelectrica in privinta stocurilor de carbune existente in Complexul Energetic Oltenia. Potrivit ministerului, Transelectrica ar fi raportat doar stocurile din centrale, nu si cele aflate in mine, si de aceea ar aparut diferente intre ce a declarat Toma Petcu si ce a prezentat CE Oltenia., potrivit Agerpres. "Impactul intotdeauna se regaseste in factura finala la consumator, dar ceea ce este important pentru noi este ca, in aceste momente de criza, sa facem o retrospectiva cum am ajuns aici. Daca, din perspectiva celor doi operatori de transport, Transgaz si Transelectrica, noi ne-am facut foarte bine treaba si am asigurat integritatea sistemului pe ambele zone, politica de stocare sau lipsa de coerenta in aceasta politica din vara, cu impact in iarna, poate ne-a adus intr-o zona de risc mai ridicat decat de obicei", a spus Petrescu, citat de Agepres, in cadrul unui eveniment pe teme energetice. In aceeasi zi, cu aceeasi ocazie, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, a spus ca sistemul energetic ar fi putut intra in avarie in urma cu doua saptamani, daca nu ar fi venit weekend-ul, iar perioada de viscol nu ar fi luat sfarsit, intrucat nu existau stocuri suficiente de carbune. Potrivit Agerpres, el a fost intrebat de ziaristi care este cauza preturilor uriase din aceste zile de pe bursa de energie, care au ajuns la 600 de lei pe MWh, de doua ori mai mari fata de inceputul anului. Iancu a spus ca nu s-au constituit stocuri de carbune.Pe 13 februarie 2012, Transelectrica a anuntat ca "din cauza deficitului de energie electrica din Sistemul Energetic National, in anumite ore nu sunt resurse pentru acoperirea necesarului de consum si de export". Practic, Transelectrica informa ca nu exista rezervele necesare unei functionari sigure a Sistemului National Energetic. Imediat dupa acest anunt, a intervenit ministrul economiei de atunci, Lucian Nicolae Bode, spunand ca ia in calcul limitarea sau sistarea exporturilor de energie in perioada 16 februarie-15 martie. Dar cateva ore mai tirziu a revenit si a spus ca "in acest moment nu exista probleme in producerea de energie". Spre seara,Cererea a survenit in urma anuntului facut de Transelectrica. A doua zi, Hahaianu a spus ca nu a fost revocat din functie, ci si-a dat demisia de onoare.