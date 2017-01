Enel, despre speculatiile de pe bursa energiei: Preturile sunt la cele mai mari niveluri inregistrate in ultimele decenii, iar unii furnizori profita de pe urma acestora

"In aceste momente dificile, putem cu adevarat sa distingem intre jucatorii din piata care fac ceea ce au promis si cei care isi incalca angajamentele", se arata in comunicatul Enel.Potrivit acestuia, Enel a luat in calcul si s-a pregatit pentru toate scenariile posibile, pentru a-si indeplini angajamentele asumate fata de clienti. "Aceasta nu este o sarcina usoara. Dimpotriva, este una foarte dificila, insa noi credem ca o piata concurentiala poate oferi cele mai bune rezultate clientilor doar daca contractele si angajamentele sunt respectate cu buna credinta", se precizeaza in comunicat."Trebuie sa folosim acest prilej pentru a invata din experienta actuala si pentru ne asigura ca suntem pregatiti pentru astfel de conditii de piata dificile. Cadrul de reglementare trebuie sa incurajeze proiectele pe termen lung, nu comportamentul speculativ. Daca este rasplatit comportamentul corect, piata va deveni cu adevarat competitiva, asigurand preturi si contracte corecte tuturor clientilor. Pe de alta parte, descurajarea actiunilor speculative, care urmaresc obtinerea de avantaje pe termen scurt, a practicilor incorecte si lipsite de responsabilitate, este esentiala pentru protejarea intereselor tuturor partilor implicate: clienti, furnizori de servicii si institutiile implicate", potrivit Enel.Compania precizeaza ca energia din surse eoliene s-a dovedit a avea un rol crucial pentru stabilitatea sistemului"Lectia pe care o putem invata din aceasta situatie este importanta unui cadru de reglementare predictibil si cu o viziune pe termen lung. Aceasta lectie este deosebit de importanta pentru abordarea problemelor urgente ale sectorului energiei, printre care se numara si situatia sectorului energiilor regenerabile. Si in acest caz este nevoie de o solutie echilibrata, care sa ia in calcul toti producatorii si toate tipurile de tehnologii de productie, in beneficiul tuturor clientilor, indiferent de marimea lor, pentru a preveni o criza iminenta. In saptamanile trecute, marcate de conditii de vreme severa, energia eoliana s-a dovedit o sursa de incredere, ajutand la acoperirea varfului de consum si avand un efect benefic, de moderare a preturilor pe piata. Cu toate acestea, producatorii de energie eoliana se regasesc intr-o situatie disperata, ca urmare a modificarilor cu efecte negative aduse schemei de sprijin. Daca dorim sa incurajam cu adevarat stabilitatea si siguranta pe termen lung ale sectorului energetic, o solutie pentru sectorul energiilor regenerabile trebuie implementata cat mai curand ¬ mai ales ca proiectul de ordonanta de urgenta vizand noua schema de sprijin a fost deja avizat de catre Comisia Europeana", se mai arata in comunicatul Enel.