Electrica se asteapta la un grad scazut de recuperare a sumei 36,3 milioane de lei de la Transenergo, furnizor care si-a cerut insolventa

Electrica avea la data de 27 ianuarie 2017, pe segmentul de Parte Responsabila cu Echilibrarea, o expunere de 36,3 milioane lei aferenta clientului sau Transenergo, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din Romania, firma care si-a cerut pe 17 ianuarie insolventa. "Ca urmare a solicitarii de intrare in insolventa a clientulului, in timp ce ELSA si un alt jucator de pe piata au depus de asemenea cerereri separate de deschidere a procedurii de insolventa a acestuia, conducerea se asteapta la un grad scazut de recuperare din valoarea totala a expunerii", se arata intr-un comunicat al Electrica transmis BVB.Potrivit acestuia, recent, piata energetica romaneasca a intrat intr-o etapa turbulenta, care a avut ca rezultat cresteri semnificative ale consumului de energie electrica si a preturilor de pe piata, ambele atingand maxime istorice.Reamintim ca pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a inregistrat record dupa record in ultimele doua saptamani, ajungand sa depaseasca 600 lei/MWh, in perioade de varf, fata de maxim 300 lei/MWh cat era la inceputul lunii ianuarie. Este o situatie nemaintalnita pana acum, motiv pentru care au fost sesizate Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Consiliul Concurentei, existand suspiciuni de manipulare a pietei.