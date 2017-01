Cristian Busu a primit inca un mandat de un an ca presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica

Consiliul de Administratie al Electrica a decis pe 27 ianuarie 2017 numirea lui Cristian Busu in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie pentru un mandat de un an. Tot pe 27 ianuarie, Consiliul de Administratie a hotarat revocarea lui Ramiro Robert Eduard Angelescu din functia de director executiv al Directiei Coordonare Vanzari.Cristian Busu, fost secretar de stat in Ministerul Energiei, a detinut si pana acum aceasta functie. In ianuarie 2016, acesta a fost ales presedinte al Consiliului de Administratie pentru un an. Este membru in CA al Electrica SA din 2014.Consiliul de Administratie a mai decis numirea Livioarei Sujdea in calitate de director executiv Distributie, incepand cu data de 1 februarie.