Energy Holding a pierdut procesul cu Hidroelectrica, prin care a cerut despagubiri de 250 milioane euro. Decizia este definitiva

Decizia a fost pronuntata joi, 26 ianuarie 2017. Energy Holding este compania lui Bogdan Buzaianu, supranumit "cel mai mare baiat destept" din energie, care ceruse despagubiri de 250 milioane euro pentru denuntarea contractelor de furnizare de energie electrica.Buzaianu, finul fostului ministru al Economiei din perioada 2000-2004, Dan Ioan Popescu, a obtinut cel mai important contract pentru firma sa in 2004."Curtea de Apel Bucuresti a respins irevocabil actiunea in despagubiri prin care Energy Holding solicitase de la Hidroelectrica suma de 1,193 miliarde lei (250 milioane euro)", a precizat fostul administrator.Si traderii de energie Alpiq Romenergie si Alpiq Romindustries au pierdut procesele prin care solicitau despagubiri.Dupa intrarea Hidroelectrica in insolventa, administratorul judiciar Euro Insol a denuntat contractul de vanzare cumparare energie electrica incheiat pe 14 ianaurie 2004 intre Hidroelectrica si Energy Holding.Potrivit Euro Insol, Hidroelectrica a pierdut 1,44 miliarde lei doar in perioada 2006 - 31 mai 2012 din cauza contractului la pret mult sub cel al pietei incheiat in 2004 cu Energy Holding.In septembrie 2016, compania Energy Holding a fost pusa sub acuzare, de procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, pentru delapidare si evaziune fiscala, printre acuzatii fiind si achizitia de terenuri la preturi supraevaluate de la omul de afaceri Said Baaklini si de la o alta persoana.Hidroelectrica s-a aflat in insolventa din 20 iunie 2012 pana in 21 iunie 2016, insa in doua faze, pentru ca in perioada iunie 2013 - februarie 2014 a iesit din procedura judiciara.Dupa intrarea in insolventa, Hidroelectrica a denuntat contractele de vanzare de energie electrica incheiate cu firmele asa-numitilor "baieti destepti" din energie.Prin contractele cu companii precum Energy Trading, incheiate la preturi apropiate de costurile de productie ale Hidroelectrica, profitul companiei de stat a fost "privatizat" in favoarea companiilor cu conexiuni politice, spun specialistii in energie.