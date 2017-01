Ministrul energiei Toma Petcu ar fi internat intr-un spital din Romania

Ministrul energiei Toma Petcu este internat intr-un spital din Romania pentru tratament de scurta durata, informeaza Ministerul Energiei. "Ca atare in va relua activitatea in scurt timp. Intre timp, atributiile ministrului au fost delegate secretarului de stat Robert Tudorache", mai precizeaza Ministerul Energiei. Romania TV informase ca ministrul s-ar afla intr-o clinica din Viena.este internat in spital pentru o afectiune superficiala si va reveni la birou in maximum doua saptamani, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Teodora Metiu, consilier personal al ministrului.Toma Petcu ar avea probleme de sanatate din cauza ficatului, sustinea Romania TV . El a cerut premierului Sorin Grindeanu sa mearga pentru analize si tratament la Viena, iar pentru aceasta perioada si-a delegat atributiile, mai sustinea Romania TV.